СМИ: в ФТС проходит обыск по делу главы информационного управления
В здании Федеральной таможенной службы России проходят обыски по делу начальника центрального информационно-технического таможенного управления ведомства Дмитрия Васильева, задержанного в Москве по подозрению в коррупции, передают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
«Васильев задержан, он подозревается в получении "откатов" на сумму 25 млн руб. при заключении госконтрактов», – сказал собеседник «Интерфакса».
В ФТС также подтвердили ТАСС факт проведения следственных действий. «Факт задержания подтверждаем. Идут следственные действия», – сказали в ведомстве.
Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали Васильева, подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе ФТС. Как ожидается, в ближайшее время после следственных действий Васильеву будет избрана мера пресечения.
По данным «Рен-тв», высокопоставленный сотрудник таможенной службы подозревается в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков. «Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам, собранным оперативниками ФСБ России, которые и задержали его на рабочем месте», – говорится в сообщении канала.
Васильев начал работу в таможенных органах 7 ноября 2006 г. Должность начальника Центрального информационно-техническое таможенного управления занимает с мая 2021 г. За службу он был награжден медалями «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «25 лет Федеральной таможенной службе», нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», Почетной грамотой ФТС России, Благодарностью руководителя ФТС России.