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В районе Краснодарского края продлен «желтый» уровень террористической опасности

Ведомости

В Темрюкском районе Краснодарского края продлен «желтый» уровень террористической опасности до 10 февраля, говорится на сайте администрации региона. Распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

«Желтый» уровень террористической опасности продолжит действовать с 20:00 27 января до 20:00 10 февраля, уточняется в сообщении. Меры безопасности усилили в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета, пояснили в администрации.

«В соответствии с продлением "желтого" уровня террористической опасности оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе был введен 8 октября после происшествия на Крымском мосту.

8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.

Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. 

Ранее по теме: Хуснуллин сообщил об установке третьего пролета на левой части Крымского моста

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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