В районе Краснодарского края продлен «желтый» уровень террористической опасности
В Темрюкском районе Краснодарского края продлен «желтый» уровень террористической опасности до 10 февраля, говорится на сайте администрации региона. Распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.
«Желтый» уровень террористической опасности продолжит действовать с 20:00 27 января до 20:00 10 февраля, уточняется в сообщении. Меры безопасности усилили в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета, пояснили в администрации.
«В соответствии с продлением "желтого" уровня террористической опасности оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства», – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе был введен 8 октября после происшествия на Крымском мосту.
8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.