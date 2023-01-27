Главный айтишник ФТС Васильев арестован по обвинению во взяточничестве
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрию Васильеву, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«Мера пресечения Васильеву избрана сроком до 26 марта 2023 г.», – уточнили в пресс-службе.
Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Ранее сообщалось, что в здании ФТС России в Москве прошли обыски в рамках уголовного дела.
Васильев был задержан правоохранителями на рабочем месте 26 января. Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление СК РФ.
По данным «Рен-ТВ», высокопоставленному сотруднику таможенной службы инкриминируется хищение с господрядов и получении взяток от подрядчиков. «Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам, собранным оперативниками ФСБ России, которые и задержали его на рабочем месте», – говорится в сообщении канала.
Васильев начал работу в таможенных органах 7 ноября 2006 г. Должность начальника Центрального информационно-технического таможенного управления занимает с мая 2021 г. За службу он был награжден ведомственными медалями «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «25 лет Федеральной таможенной службе», нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», Почетной грамотой ФТС России, Благодарностью руководителя ФТС России.