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Главный айтишник ФТС Васильев арестован по обвинению во взяточничестве

Ведомости

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрию Васильеву, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«Мера пресечения Васильеву избрана сроком до 26 марта 2023 г.», – уточнили в пресс-службе.

Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что в здании ФТС России в Москве прошли обыски в рамках уголовного дела.

Васильев был задержан правоохранителями на рабочем месте 26 января. Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление СК РФ.

По данным «Рен-ТВ», высокопоставленному сотруднику таможенной службы инкриминируется хищение с господрядов и получении взяток от подрядчиков. «Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам, собранным оперативниками ФСБ России, которые и задержали его на рабочем месте», – говорится в сообщении канала.

Васильев начал работу в таможенных органах 7 ноября 2006 г. Должность начальника Центрального информационно-технического таможенного управления занимает с мая 2021 г. За службу он был награжден ведомственными медалями «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «25 лет Федеральной таможенной службе», нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», Почетной грамотой ФТС России, Благодарностью руководителя ФТС России.

Ранее по теме: В Москве задержан начальник информационного управления ФТС Васильев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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