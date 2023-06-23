ФСБ задержала пять человек за попытку вывоза из страны радиоактивного цезия-137

В начале мая в Грузии задержали планирующего вывоз из портового города Поти радиоактивных материалов на общую сумму в $2 млн. Тогда против задержанного завели уголовное дело по статье о незаконном обороте радиоактивных веществ. За попытку продажи веществ обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет.