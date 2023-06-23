ФСБ задержала пять человек за попытку вывоза из страны радиоактивного цезия-137
Сотрудники ФСБ и МВД задержали пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного цезия-137. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.
«При незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из Российской Федерации задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы», – рассказали в представительстве (цитата по ТАСС).
По данным службы, группа действовала при координации гражданина Украины. Уточняется, что планировался вывоз порядка 1 кг вещества на общую сумму $3,5 млн с целью контрабанды и последующего «использования в ущерб российским интересам в ходе спецоперации, проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения».
МВД России возбудило уголовное дело по ст. 220 УК РФ (незаконное обращение с радиоактивными веществами), а также ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ).
В начале мая в Грузии задержали планирующего вывоз из портового города Поти радиоактивных материалов на общую сумму в $2 млн. Тогда против задержанного завели уголовное дело по статье о незаконном обороте радиоактивных веществ. За попытку продажи веществ обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет.