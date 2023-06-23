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Общество

ФСБ задержала пять человек за попытку вывоза из страны радиоактивного цезия-137

Ведомости

Сотрудники ФСБ и МВД задержали пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного цезия-137. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.

«При незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из Российской Федерации задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы», – рассказали в представительстве (цитата по ТАСС).

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По данным службы, группа действовала при координации гражданина Украины. Уточняется, что планировался вывоз порядка 1 кг вещества на общую сумму $3,5 млн с целью контрабанды и последующего «использования в ущерб российским интересам в ходе спецоперации, проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения».

МВД России возбудило уголовное дело по ст. 220 УК РФ (незаконное обращение с радиоактивными веществами), а также ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ).

В начале мая в Грузии задержали планирующего вывоз из портового города Поти радиоактивных материалов на общую сумму в $2 млн. Тогда против задержанного завели уголовное дело по статье о незаконном обороте радиоактивных веществ. За попытку продажи веществ обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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