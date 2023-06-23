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Минобрнауки: почти 30% выпускников вузов выбирают первую работу в промышленности

Ведомости

Почти 30% выпускников вузов выбирают в качестве первой работы занятость в промышленности и оборонно-промышленном комплексе (ОПК), заявила в ходе онлайн-марафона федерального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова.

«Выпуск (по программам высшего профессионального образования) в этом году большой – 915 000 студентов. Часть будет продолжать обучаться по программам магистратуры. Большая часть выпускников, почти 30%, выбирают для трудоустройства направление инженерное дело и технические науки. Это те студенты, которые сейчас идут на предприятия промышленности и ОПК – это более 50 000 человек», – приводит ее слова пресс-служба Минтруда.

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Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова уже заявляла, что в этом году из вузов выпустятся около 916 000 человек. «Мы ожидаем, что на рынок труда выйдут порядка 197 000 инженерных кадров для как раз того самого технологического суверенитета и приоритетов, которые мы определяем», – отмечала она. По ее словам, из средних специальных учебных заведений в 2023 г. выпустятся почти 812 000 человек, из них 129 000 уже трудоустроены.

7 июня президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что стране необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, используя новые возможности. Он добавил, что необходимо тесное взаимодействие государства и деловых кругов по модернизации предприятий, подготовке кадров и стимулированию рынка труда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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