Минобрнауки: почти 30% выпускников вузов выбирают первую работу в промышленности
Почти 30% выпускников вузов выбирают в качестве первой работы занятость в промышленности и оборонно-промышленном комплексе (ОПК), заявила в ходе онлайн-марафона федерального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова.
«Выпуск (по программам высшего профессионального образования) в этом году большой – 915 000 студентов. Часть будет продолжать обучаться по программам магистратуры. Большая часть выпускников, почти 30%, выбирают для трудоустройства направление инженерное дело и технические науки. Это те студенты, которые сейчас идут на предприятия промышленности и ОПК – это более 50 000 человек», – приводит ее слова пресс-служба Минтруда.
Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова уже заявляла, что в этом году из вузов выпустятся около 916 000 человек. «Мы ожидаем, что на рынок труда выйдут порядка 197 000 инженерных кадров для как раз того самого технологического суверенитета и приоритетов, которые мы определяем», – отмечала она. По ее словам, из средних специальных учебных заведений в 2023 г. выпустятся почти 812 000 человек, из них 129 000 уже трудоустроены.
7 июня президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что стране необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, используя новые возможности. Он добавил, что необходимо тесное взаимодействие государства и деловых кругов по модернизации предприятий, подготовке кадров и стимулированию рынка труда.