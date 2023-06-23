Минобрнауки: почти 30% выпускников вузов выбирают первую работу в промышленности

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова уже заявляла, что в этом году из вузов выпустятся около 916 000 человек. «Мы ожидаем, что на рынок труда выйдут порядка 197 000 инженерных кадров для как раз того самого технологического суверенитета и приоритетов, которые мы определяем», – отмечала она. По ее словам, из средних специальных учебных заведений в 2023 г. выпустятся почти 812 000 человек, из них 129 000 уже трудоустроены.