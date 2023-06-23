Голикова: в 2023 году из вузов выпустятся порядка 916 000 человек

7 июня президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что стране необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, используя новые возможности. Он добавил, что необходимо тесное взаимодействие государства и деловых кругов по модернизации предприятий, подготовке кадров и стимулированию рынка труда. В феврале этого года Путин также заявлял, что ученым в России необходимо в короткий промежуток времени создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны.