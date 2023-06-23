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Общество

Голикова: в 2023 году из вузов выпустятся порядка 916 000 человек

Ведомости

Около 916 000 человек выпустятся из вузов в этом году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на центральной сессии онлайн-марафона в ТАСС «Рынок труда: вызовы и тренды» в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ожидается, что на рынок труда выйдут порядка 197 000 инженеров, добавила она.

«Что касается высшего образования, здесь выпуск порядка 916 000 <…> Мы ожидаем, что на рынок труда выйдут порядка 197 000 инженерных кадров для как раз того самого технологического суверенитета и приоритетов, которые мы определяем», – сказала Голикова.

По ее словам, из средних специальных учебных заведений в этом году выпустятся почти 812 000 человек. «При этом мы сейчас уже понимаем, что из этих ребят 129 000 уже трудоустроены», – добавила вице-премьер.

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7 июня президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что стране необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, используя новые возможности. Он добавил, что необходимо тесное взаимодействие государства и деловых кругов по модернизации предприятий, подготовке кадров и стимулированию рынка труда. В феврале этого года Путин также заявлял, что ученым в России необходимо в короткий промежуток времени создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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