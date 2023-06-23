Суд арестовал фигурантов дела о вывозе из России радиоактивного цезия-137

Ранее 23 июня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что были задержаны пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного цезия-137. По данным ведомства, группа действовала при координации гражданина Украины. По версии службы, планировался вывоз вещества на общую сумму $3,5 млн с целью контрабанды и последующего «использования в ущерб российским интересам в ходе спецоперации, проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения».