Суд арестовал фигурантов дела о вывозе из России радиоактивного цезия-137
Хорошевский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для четырех фигурантов уголовного дела о незаконном вывозе радиоактивного цезия-137. Об этом сообщили «РИА Новости».
Из картотеки суда следует, что были арестованы Салахов Э.М.О. и Абдулаев С.С., которым вменяется ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение взрывчатых веществ), а также Шамилов Р. и Тахмазов Р.А., которым вменяют п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда радиоактивных, взрывчатых веществ группой лиц).
Ранее 23 июня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что были задержаны пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного цезия-137. По данным ведомства, группа действовала при координации гражданина Украины. По версии службы, планировался вывоз вещества на общую сумму $3,5 млн с целью контрабанды и последующего «использования в ущерб российским интересам в ходе спецоперации, проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения».
Тогда отмечалось, что МВД России возбудило уголовное дело по ст. 220 УК РФ (незаконное обращение с радиоактивными веществами), а также ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ).