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Общество

Суд арестовал фигурантов дела о вывозе из России радиоактивного цезия-137

Ведомости

Хорошевский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для четырех фигурантов уголовного дела о незаконном вывозе радиоактивного цезия-137. Об этом сообщили «РИА Новости».

Из картотеки суда следует, что были арестованы Салахов Э.М.О. и Абдулаев С.С., которым вменяется ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение взрывчатых веществ), а также Шамилов Р. и Тахмазов Р.А., которым вменяют п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда радиоактивных, взрывчатых веществ группой лиц).

Ранее по теме: ФСБ задержала пять человек за попытку вывоза из страны радиоактивного цезия-137

Ранее 23 июня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что были задержаны пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного цезия-137. По данным ведомства, группа действовала при координации гражданина Украины. По версии службы, планировался вывоз вещества на общую сумму $3,5 млн с целью контрабанды и последующего «использования в ущерб российским интересам в ходе спецоперации, проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения».

Тогда отмечалось, что МВД России возбудило уголовное дело по ст. 220 УК РФ (незаконное обращение с радиоактивными веществами), а также ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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