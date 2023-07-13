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Закрытые 9 июля из-за непогоды в Сочи пляжи возобновили работу

Ведомости

В Сочи установилась ясная погода, закрытые 9 июля из-за непогоды пляжи возобновили работу и снова доступны для туристов, передает «РИА Новости».

12 июля в администрации Сочи сообщили, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, но несмотря на это погода налаживается. Уточняется, что к субботе 15 июля температура воздуха может прогреться до 31 градуса, пляжи начали готовить к открытию.

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В связи с непогодой и штормовым предупреждением 9 июля власти закрыли все пляжи Сочи и предупредили жителей и туристов об опасности купания. В пресс-службе департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города отметили, что 9 и 10 июля на участке Магри – Веселое есть риск формирования смерчей над морем. Также море штормит.

Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края был введен режим ЧС. Сильные дожди в регионе наблюдаются с конца прошлой недели. Ранее в МЧС по Краснодарскому краю предупреждали, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 12 июля в МЧС сообщили о четырех пропавших без вести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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