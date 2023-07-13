Закрытые 9 июля из-за непогоды в Сочи пляжи возобновили работу

Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края был введен режим ЧС. Сильные дожди в регионе наблюдаются с конца прошлой недели. Ранее в МЧС по Краснодарскому краю предупреждали, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 12 июля в МЧС сообщили о четырех пропавших без вести.