Восстановление острова Мауи на Гавайях после пожаров оценили в $5,5 млрд

Масштабные пожары охватили округ 8 августа, с тех пор количество погибших, по данным на 12 августа, выросло до 89. Бедствие уже называют самым смертоносным лесным пожаром в США за более чем 100 лет. Количество новых жертв в ближайшие дни может вырасти, предупреждал губернатор Гавайев Джош Грин. Начальник полиции округа Джон Пеллетье заявил, что группы с собаками продолжают вести поиски в столице округа Лахайне, сейчас удалось покрыть только 3% территории, где могут быть люди.