Восстановление острова Мауи на Гавайях после пожаров оценили в $5,5 млрд
Стоимость восстановления острова Мауи в штате Гавайи после лесных пожаров может составить $5,5 млрд. Такую оценку приводит федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), пишет Reuters.
Масштабные пожары охватили округ 8 августа, с тех пор количество погибших, по данным на 12 августа, выросло до 89. Бедствие уже называют самым смертоносным лесным пожаром в США за более чем 100 лет. Количество новых жертв в ближайшие дни может вырасти, предупреждал губернатор Гавайев Джош Грин. Начальник полиции округа Джон Пеллетье заявил, что группы с собаками продолжают вести поиски в столице округа Лахайне, сейчас удалось покрыть только 3% территории, где могут быть люди.
По данным FEMA, стоимость восстановления Лахайны оценивается в $5,5 млрд, более 2200 зданий оказались в результате пожаров повреждены или разрушены, сожжено более 850 га земли.
«Масштабы ущерба стали более очевидными через четыре дня после того, как стремительное пламя сравняло с землей исторический курортный город, уничтожив здания и расплавив автомобили», – пишет Reuters.
Власти пообещали проверить системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в штате. Генеральный прокурор Энн Лопес сообщила о начале проверки по принятым решениям до и во время пожара, а Грин сказал CNN, что он санкционировал проверку реагирования на чрезвычайные ситуации. По его словам, многочисленные пожары и опасные ветра создали «чрезвычайно сложные условия».
«Со временем мы сможем выяснить, могли бы мы лучше защитить людей», — сказал Грин.
Точное число пропавших без вести после пожаров неизвестно, но речь идет о «сотнях людей», указывает Reuters.