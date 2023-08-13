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Общество

Восстановление острова Мауи на Гавайях после пожаров оценили в $5,5 млрд

Ведомости

Стоимость восстановления острова Мауи в штате Гавайи после лесных пожаров может составить $5,5 млрд. Такую оценку приводит  федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), пишет Reuters.

Масштабные пожары охватили округ 8 августа, с тех пор количество погибших, по данным на 12 августа, выросло до 89. Бедствие уже называют самым смертоносным лесным пожаром в США за более чем 100 лет. Количество новых жертв в ближайшие дни может вырасти, предупреждал губернатор Гавайев Джош Грин. Начальник полиции округа Джон Пеллетье заявил, что группы с собаками продолжают вести поиски в столице округа Лахайне, сейчас удалось покрыть только 3% территории, где могут быть люди.

По данным FEMA, стоимость восстановления Лахайны оценивается в $5,5 млрд, более 2200 зданий оказались в результате пожаров повреждены или разрушены, сожжено более 850 га земли.

«Масштабы ущерба стали более очевидными через четыре дня после того, как стремительное пламя сравняло с землей исторический курортный город, уничтожив здания и расплавив автомобили», – пишет Reuters.

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Власти пообещали проверить системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в штате. Генеральный прокурор Энн Лопес сообщила о начале проверки по принятым решениям до и во время пожара, а Грин сказал CNN, что он санкционировал проверку реагирования на чрезвычайные ситуации. По его словам, многочисленные пожары и опасные ветра создали «чрезвычайно сложные условия».

«Со временем мы сможем выяснить, могли бы мы лучше защитить людей», — сказал Грин. 

Точное число пропавших без вести после пожаров неизвестно, но речь идет о «сотнях людей», указывает Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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