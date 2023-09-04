Туроператоры предупредили о росте цен на популярные направления до 30%
Стоимость зарубежных туров вырастет на 10-30% в зависимости от направления. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей крупных туристических операторов и Российский союз туриндустрии (РСТ).
Уже в октябре и ноябре цены на зимние туры поднимутся до 30% по сравнению с 2022 г. В частности, подорожают Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и др. В РСТ ожидают роста цен на 15%. В организации пояснили, что стоимость будет зависеть от курса валют и наличия авиаперевозки. Там добавили, что стоимость туров по России также увеличится на 15% и выше.
По оценке туроператора «Интурист», туры зимой подорожают на 25-30%. В частности, цены на путевки в Таиланд и Шри-Ланку начнут расти в ноябре, а в ОАЭ, на Мальдивы, Сейшелы и Кубу – с октября. В Tez Tour также предупредили о подорожании зимних поездок на 20–25%. Там отметили, что цены вырастут на отдых на Мальдивах, Сейшелах, а также в Египте и Таиланде.
В «Интуристе» заявили, что подорожание связано с ростом цен на проживание. В частности, отели на Пхукете уже сообщили, что поднимут цены на 25%. В пресс-службе Fun&Sun также заявили «Известиям», что ожидают увеличения стоимости отдыха зимой в Таиланде более чем на 10% по сравнению с летним периодом.
Гендиректор агента по бронированию билетов VIP-Service Дмитрий Горин отметил, что Таиланд является одним из основных направлений, куда россияне могут удобно добраться. Он добавил, что это направление пользуется большим спросом у туристов из России и Китая, из-за чего отели поднимают цены на проживание. Другим фактором роста стоимости путевок Горин назвал курс валют.