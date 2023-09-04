Туроператоры предупредили о росте цен на популярные направления до 30%

По оценке туроператора «Интурист», туры зимой подорожают на 25-30%. В частности, цены на путевки в Таиланд и Шри-Ланку начнут расти в ноябре, а в ОАЭ, на Мальдивы, Сейшелы и Кубу – с октября. В Tez Tour также предупредили о подорожании зимних поездок на 20–25%. Там отметили, что цены вырастут на отдых на Мальдивах, Сейшелах, а также в Египте и Таиланде.