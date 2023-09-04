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Общество

Туроператоры предупредили о росте цен на популярные направления до 30%

Ведомости

Стоимость зарубежных туров вырастет на 10-30% в зависимости от направления. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей крупных туристических операторов и Российский союз туриндустрии (РСТ).

Уже в октябре и ноябре цены на зимние туры поднимутся до 30% по сравнению с 2022 г. В частности, подорожают Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и др. В РСТ ожидают роста цен на 15%. В организации пояснили, что стоимость будет зависеть от курса валют и наличия авиаперевозки. Там добавили, что стоимость туров по России также увеличится на 15% и выше.

По оценке туроператора «Интурист», туры зимой подорожают на 25-30%. В частности, цены на путевки в Таиланд и Шри-Ланку начнут расти в ноябре, а в ОАЭ, на Мальдивы, Сейшелы и Кубу – с октября. В Tez Tour также предупредили о подорожании зимних поездок на 20–25%. Там отметили, что цены вырастут на отдых на Мальдивах, Сейшелах, а также в Египте и Таиланде.

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В «Интуристе» заявили, что подорожание связано с ростом цен на проживание. В частности, отели на Пхукете уже сообщили, что поднимут цены на 25%. В пресс-службе Fun&Sun также заявили «Известиям», что ожидают увеличения стоимости отдыха зимой в Таиланде более чем на 10% по сравнению с летним периодом. 

Гендиректор агента по бронированию билетов VIP-Service Дмитрий Горин отметил, что Таиланд является одним из основных направлений, куда россияне могут удобно добраться. Он добавил, что это направление пользуется большим спросом у туристов из России и Китая, из-за чего отели поднимают цены на проживание. Другим фактором роста стоимости путевок Горин назвал курс валют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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