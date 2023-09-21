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Общество

В России приостановили вакцинацию детей от COVID-19

Ведомости

В России приостановили вакцинацию детей 12-18 лет от коронавируса из-за запуска третьей фазы клинических испытаний обновленного препарата, рассказал журналистам замруководителя по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В настоящий момент вакцинация детей этого возраста приостановлена, потому что Минздрав запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции с новым актуальным штаммовым составом», – приводит его слова «Интерфакс».

Исследования обновленной вакцины будут проводиться не менее двух месяцев на гражданах 18-60 лет. После этого, в зависимости от их результатов, будут даны рекомендации по ее использованию сначала для взрослых, потом для пожилых граждан, а затем – для лиц 12-18 лет. Вакцинация детей ранее проводилась препаратором, разработанным центром им. Гамалеи.

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Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в России растет. За неделю с 11 по 17 сентября она выросла на 48% по сравнению с предыдущей после роста на 49,2% с 4 по 10 сентября. В частности, увеличение заболеваемости зафиксировано в 70 регионах, в том числе в 13 субъектах более, чем в среднем по России. Всего на сегодняшний день зарегистрировано около 11 500 случаев коронавируса. Число госпитализаций за последнюю неделю выросло на 20,6%, составив 1973 человека. На неделе с 28 августа по 3 сентября оно выросло на 31,6% в сравнении с предыдущей.

18 сентября Роспотребнадзор сообщил, что новый вариант COVID-19 «пирола» является более заразным, поскольку имеет ряд дополнительных мутаций. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцины от «омикрона» эффективны и для «пиролы». Там добавили, что новый вариант не рассматривается как «второе пришествие «омикрона». 19 сентября в ведомстве сообщили, что пока не планируют вводить в России масочный режим и другие ограничения из-за COVID-19, но допускают меры локального характера в учреждениях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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