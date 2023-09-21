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Общество

Главного айтишника ФТС Васильева приговорили к 9,5 годам строгого режима

Ведомости

Дорогомиловский суд Москвы приговорил главу Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн руб. за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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10 млн руб. соответствуют двукратной сумме полученной взятки. Васильева также на десять лет лишили права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, добавили в пресс-службе.

Главного IT-специалиста ФТС задержали на рабочем месте 26 января, на следующий день – заключили под стражу. Васильева обвинили в хищениях с господрядов и получении взяток.

По данным «Рен-ТВ», подрядчиками при выполнении госконтрактов выступали родственники и бывшие коллеги Васильева. За получение подрядов приходилось платить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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