Главного айтишника ФТС Васильева приговорили к 9,5 годам строгого режима
Дорогомиловский суд Москвы приговорил главу Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн руб. за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
10 млн руб. соответствуют двукратной сумме полученной взятки. Васильева также на десять лет лишили права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, добавили в пресс-службе.
Главного IT-специалиста ФТС задержали на рабочем месте 26 января, на следующий день – заключили под стражу. Васильева обвинили в хищениях с господрядов и получении взяток.
По данным «Рен-ТВ», подрядчиками при выполнении госконтрактов выступали родственники и бывшие коллеги Васильева. За получение подрядов приходилось платить.