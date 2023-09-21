Главного айтишника ФТС Васильева приговорили к 9,5 годам строгого режима

Дорогомиловский суд Москвы приговорил главу Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн руб. за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.