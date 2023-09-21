МАК начал расследование падения самолета в Пензенской области
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию падения самолета в Пензенской области 20 сентября, следует из сообщения ведомства.
В МАК уточнили, что комиссия уже приступила к работе.
20 сентября в Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что вблизи деревни Князь Умет упал самолета марки «Бекас». В сообщении МАК указано, что крушение потерпел самолет Х-32 Лунь RA-0852A. В результате произошедшего пилот погиб.
Следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ведомстве уточнили, что погибшему пилоту было 57 лет.
СК рассматривает несколько причин, из-за которых могла произойти катастрофа, – технические неисправности, ошибка пилотирования и ухудшение самочувствия пилота. В ведомстве также уточнили, что полет проводился без разрешения, а на борту отсутствовал ряд документов, в том числе свидетельство о летной годности.
«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что крушение самолета произошло при орошении полей. По данным собеседника в экстренных службах, самолет задел линию электропередачи.