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Общество

МАК начал расследование падения самолета в Пензенской области

Ведомости

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию падения самолета в Пензенской области 20 сентября, следует из сообщения ведомства.

В МАК уточнили, что комиссия уже приступила к работе.

20 сентября в Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что вблизи деревни Князь Умет упал самолета марки «Бекас». В сообщении МАК указано, что крушение потерпел самолет Х-32 Лунь RA-0852A. В результате произошедшего пилот погиб.

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Следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ведомстве уточнили, что погибшему пилоту было 57 лет.

СК рассматривает несколько причин, из-за которых могла произойти катастрофа, – технические неисправности, ошибка пилотирования и ухудшение самочувствия пилота. В ведомстве также уточнили, что полет проводился без разрешения, а на борту отсутствовал ряд документов, в том числе свидетельство о летной годности.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что крушение самолета произошло при орошении полей. По данным собеседника в экстренных службах, самолет задел линию электропередачи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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