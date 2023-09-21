МАК начал расследование падения самолета в Пензенской области

СК рассматривает несколько причин, из-за которых могла произойти катастрофа, – технические неисправности, ошибка пилотирования и ухудшение самочувствия пилота. В ведомстве также уточнили, что полет проводился без разрешения, а на борту отсутствовал ряд документов, в том числе свидетельство о летной годности.