В Пензенской области упал легкомоторный самолет
В Пензенской области потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
«Вблизи деревни Князь Умет в Пензенской области произошло падение легкомоторного самолета марки “Бекас”. Обстоятельства и причины падения устанавливаются», – говорится в сообщении. Прокуратура проведет проверку соблюдения требований безопасности полетов, добавили в пресс-службе.
«РИА Новости» сообщило, что крушение самолета произошло при орошении полей. По данным источника в экстренных службах, самолет задел линию электропередачи, пилот погиб.
10 сентября в Вологодской области потерпел крушение вертолет Robinson. Авария произошла из-за того, что он летел слишком низко над водой. Сообщалось, что два человека пострадали, еще один пропал без вести.
Сегодня, 20 сентября, в Воронежской области упал истребитель Су-34 при выполнении планового учебно-тренировочного полета. В Минобороны сообщили, что экипаж в составе двух человек успел катапультироваться и был эвакуирован на аэродром базирования. Причиной аварии могла стать техническая неисправность.