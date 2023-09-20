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В Пензенской области упал легкомоторный самолет

Ведомости

В Пензенской области потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«Вблизи деревни Князь Умет в Пензенской области произошло падение легкомоторного самолета марки “Бекас”. Обстоятельства и причины падения устанавливаются», – говорится в сообщении. Прокуратура проведет проверку соблюдения требований безопасности полетов, добавили в пресс-службе.

«РИА Новости» сообщило, что крушение самолета произошло при орошении полей. По данным источника в экстренных службах, самолет задел линию электропередачи, пилот погиб.

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10 сентября в Вологодской области потерпел крушение вертолет Robinson. Авария произошла из-за того, что он летел слишком низко над водой. Сообщалось, что два человека пострадали, еще один пропал без вести.

Сегодня, 20 сентября, в Воронежской области упал истребитель Су-34 при выполнении планового учебно-тренировочного полета. В Минобороны сообщили, что экипаж в составе двух человек успел катапультироваться и был эвакуирован на аэродром базирования. Причиной аварии могла стать техническая неисправность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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