В Воронежской области упал самолет Су-34
Истребитель Су-34 упал в Воронежской области, экипаж выжил. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.
Падение самолета произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж в составе двух человек успел катапультироваться и был эвакуирован на аэродром базирования, добавили в ведомстве.
Уточняется, что причиной аварии могла стать техническая неисправность, разрушений на земле нет, так как истребитель упал вдали от населенных пунктов.
12 сентября Минобороны сообщило о крушении Су-24 в Волгоградской области. Тогда самолет также выполнял учебно-тренировочный полет и упал в безлюдной местности. В администрации Калачёвского района сообщали, что жертв и разрушений не было.
За два дня до этого, 10 сентября, в Вологодской области упал вертолет Robinson. Авария произошла из-за того, что он летел слишком низко над водой. Сообщалось, что два человека пострадали, еще один пропал без вести.