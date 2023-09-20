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В Воронежской области упал самолет Су-34

Ведомости

Истребитель Су-34 упал в Воронежской области, экипаж выжил. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

Падение самолета произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж в составе двух человек успел катапультироваться и был эвакуирован на аэродром базирования, добавили в ведомстве.

Уточняется, что причиной аварии могла стать техническая неисправность, разрушений на земле нет, так как истребитель упал вдали от населенных пунктов.

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12 сентября Минобороны сообщило о крушении Су-24 в Волгоградской области. Тогда самолет также выполнял учебно-тренировочный полет и упал в безлюдной местности. В администрации Калачёвского района сообщали, что жертв и разрушений не было.

За два дня до этого, 10 сентября, в Вологодской области упал вертолет Robinson. Авария произошла из-за того, что он летел слишком низко над водой. Сообщалось, что два человека пострадали, еще один пропал без вести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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