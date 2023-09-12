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Минобороны России сообщило о крушении Су-24 в Волгоградской области

Ведомости

Минобороны России подтвердило крушение в Волгоградской области самолета Су-24 во время учебно-тренировочного полета. Об этом сообщают «РИА Новости».

Агентство со ссылкой на министерство уточняет, что бомбардировщик упал в безлюдной местности. «При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Полет совершался без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности», – говорится в сообщении.

К месту крушения направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. Инцидент произошел в Калачевском районе Волгоградской области. «РИА Новости» со ссылкой на администрацию района пишут, что жертв и разрушений на месте нет.

10 сентября в Вологодской области произошло крушение вертолета Robinson. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что он летел слишком низко над водой. Два человека пострадали, еще один пропал без вести.

В Челябинской области 29 августа потерпел крушение вертолет Ми-8 во время планового полета рядом с поселком Прудный. Погибли три члена экипажа. По предварительным данным, вертолет принадлежал ФСБ России. Причиной крушения могла быть техническая неисправность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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