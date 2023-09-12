Минобороны России сообщило о крушении Су-24 в Волгоградской области
Минобороны России подтвердило крушение в Волгоградской области самолета Су-24 во время учебно-тренировочного полета. Об этом сообщают «РИА Новости».
Агентство со ссылкой на министерство уточняет, что бомбардировщик упал в безлюдной местности. «При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Полет совершался без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности», – говорится в сообщении.
К месту крушения направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. Инцидент произошел в Калачевском районе Волгоградской области. «РИА Новости» со ссылкой на администрацию района пишут, что жертв и разрушений на месте нет.
10 сентября в Вологодской области произошло крушение вертолета Robinson. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что он летел слишком низко над водой. Два человека пострадали, еще один пропал без вести.
В Челябинской области 29 августа потерпел крушение вертолет Ми-8 во время планового полета рядом с поселком Прудный. Погибли три члена экипажа. По предварительным данным, вертолет принадлежал ФСБ России. Причиной крушения могла быть техническая неисправность.