В Туле около 5000 человек остались без электричества

В МЧС сообщали, что авария произошла на подстанции, сейчас она ликвидирована. В региональном управлении министерства уточнили, что работы по восстановлению электроснабжения завершены. Также в управлении объяснили происхождение громких звуков, о которых сообщали очевидцы. «Хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость», – говорится в сообщении.