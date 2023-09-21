В Туле около 5000 человек остались без электричества
В Зареченском районе Тулы в результате аварийного отключения электричества без света остались почти 5000 человек, сообщили в местной единой диспетчерской службе (ЕДДС), пишут «РИА Новости».
Отключение электроэнергии произошло на улицах Заварная, Карпова и Максима Горького. «В зоне отключения оказались 4832 жителя, из них 471 ребенок», – рассказали в службе.
В МЧС сообщали, что авария произошла на подстанции, сейчас она ликвидирована. В региональном управлении министерства уточнили, что работы по восстановлению электроснабжения завершены. Также в управлении объяснили происхождение громких звуков, о которых сообщали очевидцы. «Хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость», – говорится в сообщении.
В июле после прошедших в Московской области ливней пропало электричества в более 100 населенных пунктах. Тогда из-за осадков также были задержаны 30 пригородных электропоездов и 12 пассажирских поездов дальнего следования.
Осенью 2022 г. в трех башнях IQ-квартала «Москва-Сити» отключилась электроэнергия из-за скачка напряжения. В квартале находятся офисы Казначейства РФ, Минцифры, Министерства промышленности и торговли, Минэкономразвития.