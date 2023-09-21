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Общество

В Туле около 5000 человек остались без электричества

Ведомости

В Зареченском районе Тулы в результате аварийного отключения электричества без света остались почти 5000 человек, сообщили в местной единой диспетчерской службе (ЕДДС), пишут «РИА Новости».

Отключение электроэнергии произошло на улицах Заварная, Карпова и Максима Горького. «В зоне отключения оказались 4832 жителя, из них 471 ребенок», – рассказали в службе.

В МЧС сообщали, что авария произошла на подстанции, сейчас она ликвидирована. В региональном управлении министерства уточнили, что работы по восстановлению электроснабжения завершены. Также в управлении объяснили происхождение громких звуков, о которых сообщали очевидцы. «Хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость», – говорится в сообщении.

В июле после прошедших в Московской области ливней пропало электричества в более 100 населенных пунктах. Тогда из-за осадков также были задержаны 30 пригородных электропоездов и 12 пассажирских поездов дальнего следования.

Осенью 2022 г. в трех башнях IQ-квартала «Москва-Сити» отключилась электроэнергия из-за скачка напряжения. В квартале находятся офисы Казначейства РФ, Минцифры, Министерства промышленности и торговли, Минэкономразвития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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