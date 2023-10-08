Десятки рейсов в Израиль задержаны или отменены
Несколько десятков международных рейсов в Израиль и обратно отменены или задерживаются, свидетельствуют данные аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве по данным на 8 октября 16.00 мск. На это обратила внимание Ассоциация туроператоров России (АТОР).
8 октября, на следующий день после нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль, несколько авиакомпаний заявили о временном прекращении полетов в эту страну. В частности, по информации АТОР, греческая Aegean сообщила о приостановке полетов до 10 октября, бельгийская Brussels Airlines не будет выполнять рейсы до 9 октября, а перевозчик Georgian Airways приостановил полеты в Израиль на неопределенный срок.
Ранее российская авиакомпания Red Wings сообщила о переносе двух рейсов в Израиль из Сочи и обратно с 8 на 9 октября. Перевозчик помимо этого уведомил об отмене транзитных рейсов: из «Домодедово» в Махачкалу и Тель-Авив и в обратном направлении.
7 октября авиакомпания Air Astana предупредила о временной приостановке продажи билетов на рейсы в Тель-Авив, а запланированный на 8 октября рейс из Алма-Аты отменили, напомнили в АТОР. Полеты в Израиль также решили приостановить Air France, Lufthansa и Wizz Air, Turkish Airlines, Ryanair и EasyJet.
На фоне боевых действий в Израиле Росавиация ограничила ночные вылеты из российских аэропортов в эту страну с 03:00 мск 8 октября. В ведомстве заявили, что авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафов.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов, началась операция «Железные мечи», а власти объявили режим ЧП.
8 октября Израиль официально заявил о переходе страны в «состояние войны». Согласно последним официальным данным, в результате атаки боевиков погибли более 600 израильтян.