Десятки рейсов в Израиль задержаны или отменены

8 октября, на следующий день после нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль, несколько авиакомпаний заявили о временном прекращении полетов в эту страну. В частности, по информации АТОР, греческая Aegean сообщила о приостановке полетов до 10 октября, бельгийская Brussels Airlines не будет выполнять рейсы до 9 октября, а перевозчик Georgian Airways приостановил полеты в Израиль на неопределенный срок.