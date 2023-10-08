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Общество

Десятки рейсов в Израиль задержаны или отменены

Ведомости

Несколько десятков международных рейсов в Израиль и обратно отменены или задерживаются, свидетельствуют данные аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве по данным на 8 октября 16.00 мск. На это обратила внимание Ассоциация туроператоров России (АТОР).

8 октября, на следующий день после нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль, несколько авиакомпаний заявили о временном прекращении полетов в эту страну. В частности, по информации АТОР, греческая Aegean сообщила о приостановке полетов до 10 октября, бельгийская Brussels Airlines не будет выполнять рейсы до 9 октября, а перевозчик Georgian Airways приостановил полеты в Израиль на неопределенный срок.

Ранее российская авиакомпания Red Wings сообщила о переносе двух рейсов в Израиль из Сочи и обратно с 8 на 9 октября. Перевозчик помимо этого уведомил об отмене транзитных рейсов: из «Домодедово» в Махачкалу и Тель-Авив и в обратном направлении.

Ранее по теме: Израиль официально заявил о переходе страны в «состояние войны»

7 октября авиакомпания Air Astana предупредила о временной приостановке продажи билетов на рейсы в Тель-Авив, а запланированный на 8 октября рейс из Алма-Аты отменили, напомнили в АТОР. Полеты в Израиль также решили приостановить Air France, Lufthansa и Wizz Air, Turkish Airlines, Ryanair и EasyJet.

На фоне боевых действий в Израиле Росавиация ограничила ночные вылеты из российских аэропортов в эту страну с 03:00 мск 8 октября. В ведомстве заявили, что авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафов.

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов, началась операция «Железные мечи», а власти объявили режим ЧП.

8 октября Израиль официально заявил о переходе страны в «состояние войны». Согласно последним официальным данным, в результате атаки боевиков погибли более 600 израильтян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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