Лидер группы ДДТ перенес инфаркт

В августе 2022 г. за дискредитацию Вооруженных сил России Шевчука оштрафовали на 50 000 руб. Протокол в его отношении был составлен полицейскими из Уфы после выступления в Башкирии 18 мая 2022 г. Причиной стали высказывания лидера «ДДТ», которые носили, по мнению правоохранителей, провокационный характер.