Лидер группы ДДТ перенес инфаркт
Фронтмен группы «ДДТ» Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда в сентябре. Об этом сообщается на официальном сайте концертов коллектива.
«Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 г.», – говорится в сообщении.
Из-за этого запланированные концерты в Тель-Авиве, Белграде, Лимассоле и Дубае перенесли на другие даты.
В августе 2022 г. за дискредитацию Вооруженных сил России Шевчука оштрафовали на 50 000 руб. Протокол в его отношении был составлен полицейскими из Уфы после выступления в Башкирии 18 мая 2022 г. Причиной стали высказывания лидера «ДДТ», которые носили, по мнению правоохранителей, провокационный характер.