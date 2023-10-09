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Лидер группы ДДТ перенес инфаркт

Ведомости

Фронтмен группы «ДДТ» Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда в сентябре. Об этом сообщается на официальном сайте концертов коллектива.

«Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 г.», – говорится в сообщении.

Из-за этого запланированные концерты в Тель-Авиве, Белграде, Лимассоле и Дубае перенесли на другие даты.

В августе 2022 г. за дискредитацию Вооруженных сил России Шевчука оштрафовали на 50 000 руб. Протокол в его отношении был составлен полицейскими из Уфы после выступления в Башкирии 18 мая 2022 г. Причиной стали высказывания лидера «ДДТ», которые носили, по мнению правоохранителей, провокационный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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