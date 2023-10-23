Рэперу Big Baby Tape грозит штраф за пропаганду наркотиков
В Никулинский районный суд Москвы поступило административное дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Егора Ракитина, известного как Big Baby Tape. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«В суд поступили материалы дела об административном правонарушении по пропаганде наркотиков в отношении рэпера Big Baby Tape», – написала она.
Согласно карточке дела, в суд поступил материал по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств в интернете), наказание для граждан составляет штраф от 5000 руб. до 30 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 руб. до 100 000 руб.
Мизулина напомнила, что в июне организация направляла обращения в Следственный комитет (СК), МВД, Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в связи с пропагандой употребления наркотиков в отношении Big Baby Tape. Также в списке были другие исполнители – Kizaru, Кишлак.
12 июля в группе концерта исполнителя в Екатеринбурге сообщили, что из-за дела МВД объявило официальные предостережения владельцам площадок и организаторам выступлений. В связи с этим концерт в Екатеринбурге, как и ранее анонсированные выступления в других городах, отменились.