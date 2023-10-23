Рэперу Big Baby Tape грозит штраф за пропаганду наркотиков

12 июля в группе концерта исполнителя в Екатеринбурге сообщили, что из-за дела МВД объявило официальные предостережения владельцам площадок и организаторам выступлений. В связи с этим концерт в Екатеринбурге, как и ранее анонсированные выступления в других городах, отменились.