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Общество

Рэперу Big Baby Tape грозит штраф за пропаганду наркотиков

Ведомости

В Никулинский районный суд Москвы поступило административное дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Егора Ракитина, известного как Big Baby Tape. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«В суд поступили материалы дела об административном правонарушении по пропаганде наркотиков в отношении рэпера Big Baby Tape», – написала она.

Согласно карточке дела, в суд поступил материал по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств в интернете), наказание для граждан составляет штраф от 5000 руб. до 30 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 руб. до 100 000 руб.

Мизулина напомнила, что в июне организация направляла обращения в Следственный комитет (СК), МВД, Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в связи с пропагандой употребления наркотиков в отношении Big Baby Tape. Также в списке были другие исполнители – Kizaru, Кишлак.

12 июля в группе концерта исполнителя в Екатеринбурге сообщили, что из-за дела МВД объявило официальные предостережения владельцам площадок и организаторам выступлений. В связи с этим концерт в Екатеринбурге, как и ранее анонсированные выступления в других городах, отменились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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