За неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 30,1%
Показатель заболеваемости COVID-19 за неделю с 23 по 29 октября на 100 000 населения составил 18,32 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%. Об этом сообщил федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Всего по России госпитализировали 3781 человека – на 19,2% больше, чем неделей ранее. Число госпитализаций увеличилось в 56 субъектах РФ, в том числе в 28 регионах увеличение более, чем в среднем по России.
Выздоровели 20 754 человека, или на 32% больше в сравнении с предыдущей неделей. За неделю умер 61 человек.
28 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о подъеме заболеваемости гриппом и коронавирусом в регионах. Он также призвал своевременно пройти вакцинацию против гриппа.
Директор НИИ гриппа им. Анатолия Смородинцева Дмитрий Лиознов ранее рассказал, что в России на фоне коронавируса изменилось отношение к гриппу и ОРВИ, однако к гриппу, по его словам, тоже нужно относиться настороженно. Заболевание может давать осложнения в виде пневмоний, поражения центральной нервной системы и др.