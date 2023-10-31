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Общество

За неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 30,1%

Ведомости

Показатель заболеваемости COVID-19 за неделю с 23 по 29 октября на 100 000 населения составил 18,32 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%. Об этом сообщил федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего по России госпитализировали 3781 человека – на 19,2% больше, чем неделей ранее. Число госпитализаций увеличилось в 56 субъектах РФ, в том числе в 28 регионах увеличение более, чем в среднем по России.

Выздоровели 20 754 человека, или на 32% больше в сравнении с предыдущей неделей. За неделю умер 61 человек.

28 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о подъеме заболеваемости гриппом и коронавирусом в регионах. Он также призвал своевременно пройти вакцинацию против гриппа.

Директор НИИ гриппа им. Анатолия Смородинцева Дмитрий Лиознов ранее рассказал, что в России на фоне коронавируса изменилось отношение к гриппу и ОРВИ, однако к гриппу, по его словам, тоже нужно относиться настороженно. Заболевание может давать осложнения в виде пневмоний, поражения центральной нервной системы и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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