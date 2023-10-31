За неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 30,1%

Директор НИИ гриппа им. Анатолия Смородинцева Дмитрий Лиознов ранее рассказал, что в России на фоне коронавируса изменилось отношение к гриппу и ОРВИ, однако к гриппу, по его словам, тоже нужно относиться настороженно. Заболевание может давать осложнения в виде пневмоний, поражения центральной нервной системы и др.