Суд оштрафовал рэпера Scally Milano на 10 000 рублей за пропаганду наркотиков
Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 10 000 руб. рэпера Scally Milano (настоящее имя – Даниил Дмитриев) за пропаганду наркотиков в двух песнях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Музыкант признан виновным по ч.1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. Максимальное наказание по статье для граждан составляет штраф в размере 30 000 руб.
Отмечается, что рэпер раскаялся и признал факт правонарушения. Треки были удалены с площадок, утверждают в пресс-службе. При этом песни с отредактированным текстом доступны на стримингах, проверил корреспондент «Ведомостей».
В апреле 2023 г. Scally Milano разместил в своем Telegram-канале обращение, в котором признал ошибку и заявил, что «переформатирует» ранее выпущенные треки, в которых «фигурирует деструктивное поведение и запрещенные вещества». Уже в мае глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что рэпер отредактировал тексты своих песен.