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Суд оштрафовал рэпера Scally Milano на 10 000 рублей за пропаганду наркотиков

Ведомости

Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 10 000 руб. рэпера Scally Milano (настоящее имя – Даниил Дмитриев) за пропаганду наркотиков в двух песнях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 

Музыкант признан виновным по ч.1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. Максимальное наказание по статье для граждан составляет штраф в размере 30 000 руб.

Поводом для протокола стали два трека, опубликованные «ВКонтакте», на YouTube, «Яндекс.Музыке» и «МТС Music». Экспертиза показала, что в песнях есть призыв к употреблению наркотиков, а также «признаки формирования положительного отношения» к запрещенным веществам, пояснили в суде. 

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Отмечается, что рэпер раскаялся и признал факт правонарушения. Треки были удалены с площадок, утверждают в пресс-службе. При этом песни с отредактированным текстом доступны на стримингах, проверил корреспондент «Ведомостей». 

В апреле 2023 г. Scally Milano разместил в своем Telegram-канале обращение, в котором признал ошибку и заявил, что «переформатирует» ранее выпущенные треки, в которых «фигурирует деструктивное поведение и запрещенные вещества». Уже в мае глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что рэпер отредактировал тексты своих песен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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