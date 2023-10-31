Суд оштрафовал рэпера Scally Milano на 10 000 рублей за пропаганду наркотиков

В апреле 2023 г. Scally Milano разместил в своем Telegram-канале обращение, в котором признал ошибку и заявил, что «переформатирует» ранее выпущенные треки, в которых «фигурирует деструктивное поведение и запрещенные вещества». Уже в мае глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что рэпер отредактировал тексты своих песен.