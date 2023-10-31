Китай отменил обязательные декларации о состоянии здоровья для путешественников

С начала года Китай упрощает процедуры антиковидного контроля при въезде в страну и снимает ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса. С 30 августа в Китае перестали требовать результаты предварительного ПЦР-тестирования на COVID-19 перед въездом в страну. В январе в стране была возобновлена выдача загранпаспортов ее гражданам, которая была прекращена в августе 2021 г., и прием заявлений от иностранцев на продление, обновление и переоформление виз и вида на жительство. С этого же момента были отменены требование сдавать ПЦР-тест по прибытии в Китай и карантин. C 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз иностранным гражданам.