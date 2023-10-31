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Общество

Китай отменил обязательные декларации о состоянии здоровья для путешественников

Ведомости

Главное таможенное управление Китая отменило требование об обязательном предъявлении деклараций о состоянии здоровья для лиц, въезжающих или выезжающих из страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мера вступает в силу с 1 ноября. При этом в таможне предупредили, что при диагностированном инфекционном заболевании (лихорадка, кашель, рвота и диарея) или же наличии симптомов таких заболеваний необходимо добровольно заявить об этом на таможне и пройти необходимые медосвидетельствования.

В случае игнорирования этого требования лицо может быть привлечено к административной ответственности. Если же это приведет к распространению карантинных инфекционных заболеваний, то возможна уже уголовная ответственность, предупредили в ведомстве.

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С начала года Китай упрощает процедуры антиковидного контроля при въезде в страну и снимает ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса. С 30 августа в Китае перестали требовать результаты предварительного ПЦР-тестирования на COVID-19 перед въездом в страну. В январе в стране была возобновлена выдача загранпаспортов ее гражданам, которая была прекращена в августе 2021 г., и прием заявлений от иностранцев на продление, обновление и переоформление виз и вида на жительство. С этого же момента были отменены требование сдавать ПЦР-тест по прибытии в Китай и карантин. C 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз иностранным гражданам.

С 1 августа Россия и Китай запустили групповые безвизовые поездки, такое соглашение действовало до пандемии, но затем было временно прекращено.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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