Китай отменил обязательные декларации о состоянии здоровья для путешественников
Главное таможенное управление Китая отменило требование об обязательном предъявлении деклараций о состоянии здоровья для лиц, въезжающих или выезжающих из страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Мера вступает в силу с 1 ноября. При этом в таможне предупредили, что при диагностированном инфекционном заболевании (лихорадка, кашель, рвота и диарея) или же наличии симптомов таких заболеваний необходимо добровольно заявить об этом на таможне и пройти необходимые медосвидетельствования.
В случае игнорирования этого требования лицо может быть привлечено к административной ответственности. Если же это приведет к распространению карантинных инфекционных заболеваний, то возможна уже уголовная ответственность, предупредили в ведомстве.
С начала года Китай упрощает процедуры антиковидного контроля при въезде в страну и снимает ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса. С 30 августа в Китае перестали требовать результаты предварительного ПЦР-тестирования на COVID-19 перед въездом в страну. В январе в стране была возобновлена выдача загранпаспортов ее гражданам, которая была прекращена в августе 2021 г., и прием заявлений от иностранцев на продление, обновление и переоформление виз и вида на жительство. С этого же момента были отменены требование сдавать ПЦР-тест по прибытии в Китай и карантин. C 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз иностранным гражданам.
С 1 августа Россия и Китай запустили групповые безвизовые поездки, такое соглашение действовало до пандемии, но затем было временно прекращено.