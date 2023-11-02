Онищенко исключил введение ограничений несмотря на рост заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости COVID-19 продолжится, но несмотря на это ввод ограничений вряд ли потребуется. Об этом в комментарии «РИА Новости» заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Рост идет, и он естественный. Он еще будет, но в пределах, которые не дадут оснований идти на крайние меры», – пояснил он.
Согласно последним данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 23 по 29 октября показатель заболеваемости COVID-19 на 100 000 населения составил 18,32 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%.
28 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о подъеме заболеваемости гриппом и коронавирусом в регионах. Он также призвал своевременно пройти вакцинацию против гриппа.