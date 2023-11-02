Путин поручил сократить обучение в вузах для ряда выпускников колледжей

Ранее 2 ноября первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак сообщил, что участники спецоперации и их семьи смогут получить льготы при поступлении в техникумы и колледжи. Об этом говорится в законопроекте, который был внесен на рассмотрение в Госдуму рабочей группой по вопросам спецоперации. Турчак объяснил, что участникам спецоперации и членам их семей при желании поступить в техникум или колледж все равно придется принимать участие в конкурсе, но при прочих равных «преимущество будет у тех, кто участвовал в спецоперации, и их детей».