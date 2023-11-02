В Госдуме предложили давать льготы для участников спецоперации в колледжах
Участники спецоперации и их семьи смогут получить льготы при поступлении в техникумы и колледжи. Об этом говорится в законопроекте, который был внесен на рассмотрение в Госдуму рабочей группой по вопросам спецоперации, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации и руководитель рабочей группы Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
«Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы – их будут принимать в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения», – написал он.
Турчак объяснил, что участникам спецоперации и членам их семей при желании поступить в техникум или колледж все равно придется принимать участие в конкурсе. «Но при прочих равных (к примеру, одинаковом количестве баллов) преимущество будет у тех, кто участвовал в спецоперации, и их детей», – добавил он.
Кроме того, дети военнослужащих, которые погибли в зоне спецоперации или получили серьезные увечья, смогут быть зачислены в кадетские и другие военные учреждения вне конкурса.
20 июня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о предоставлении льгот участникам спецоперации и членам их семей при поступлении в вузы. Согласно законопроекту, участники спецоперации и члены их семей смогут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. При этом те военнослужащие, которые уже получают образование на платной основе, смогут перевестись на бюджет в следующем учебном году. Президент России Владимир Путин подписал закон 24 июня.
В конце июня замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев направил в вузы рекомендацию начислять до 10 дополнительных баллов абитуриентам, участвовавшим в спецоперации на Украине в качестве добровольцев или прошедшим военную службу по контракту, призыву или мобилизации.