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Общество

В Госдуме предложили давать льготы для участников спецоперации в колледжах

Ведомости

Участники спецоперации и их семьи смогут получить льготы при поступлении в техникумы и колледжи. Об этом говорится в законопроекте, который был внесен на рассмотрение в Госдуму рабочей группой по вопросам спецоперации, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации и руководитель рабочей группы Андрей Турчак в своем Telegram-канале. 

«Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы – их будут принимать в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения», – написал он. 

Турчак объяснил, что участникам спецоперации и членам их семей при желании поступить в техникум или колледж все равно придется принимать участие в конкурсе. «Но при прочих равных (к примеру, одинаковом количестве баллов) преимущество будет у тех, кто участвовал в спецоперации, и их детей», – добавил он. 

Госдума приняла закон о льготах для участников спецоперации при поступлении в вузы

Кроме того, дети военнослужащих, которые погибли в зоне спецоперации или получили серьезные увечья, смогут быть зачислены в кадетские и другие военные учреждения вне конкурса. 

20 июня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о предоставлении льгот участникам спецоперации и членам их семей при поступлении в вузы. Согласно законопроекту, участники спецоперации и члены их семей смогут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. При этом те военнослужащие, которые уже получают образование на платной основе, смогут перевестись на бюджет в следующем учебном году. Президент России Владимир Путин подписал закон 24 июня.

В конце июня замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев направил в вузы рекомендацию начислять до 10 дополнительных баллов абитуриентам, участвовавшим в спецоперации на Украине в качестве добровольцев или прошедшим военную службу по контракту, призыву или мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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