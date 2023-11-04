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Общество

На длинные выходные в ноябре россияне предпочли лететь в Турцию и Белоруссию

Ведомости

Самым популярным направлением для заграничной поездки 3-6 ноября у россиян стала Турция. Спрос на это направление вырос в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом в 2022 г., следует из данных сервиса «Купибилет».

На Турцию пришлось 22% всех билетов на международные рейсы на длинные ноябрьские выходные. В топ-10 также попали Белоруссия (18%), Узбекистан (13%), Армения (12%), Казахстан (11%), Грузия (7%), ОАЭ (5%), Азербайджан (3%), Австрия (2%), Катар и Венгрия (по 1%). Среди стран шенгенской зоны некоторые россияне покупали билеты в Германию и Сербию. 

При этом в «Купибилет» отметили, что в сравнении с прошлым годом цены на билеты туда-обратно выросли в среднем на 35% с 31 075 до 42 007 руб.

На внутренних рейсах, по данным сервиса, в ноябрьские длинные выходные большинство жителей страны традиционно выбирали билеты в Москву, Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Калининград, Самару, Уфу, Минеральные Воды и Мурманск. 

Самыми популярными зарубежными направлениями в этом году, как и в прошлом, являются Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ и Италия, сообщал ранее сервис Ostrovok.ru. По данным статистики билетных агрегаторов, лидерами по предварительным бронированиям среди зарубежных направлений на новогодние праздники стали Белоруссия и Таиланд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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