На длинные выходные в ноябре россияне предпочли лететь в Турцию и Белоруссию
Самым популярным направлением для заграничной поездки 3-6 ноября у россиян стала Турция. Спрос на это направление вырос в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом в 2022 г., следует из данных сервиса «Купибилет».
На Турцию пришлось 22% всех билетов на международные рейсы на длинные ноябрьские выходные. В топ-10 также попали Белоруссия (18%), Узбекистан (13%), Армения (12%), Казахстан (11%), Грузия (7%), ОАЭ (5%), Азербайджан (3%), Австрия (2%), Катар и Венгрия (по 1%). Среди стран шенгенской зоны некоторые россияне покупали билеты в Германию и Сербию.
При этом в «Купибилет» отметили, что в сравнении с прошлым годом цены на билеты туда-обратно выросли в среднем на 35% с 31 075 до 42 007 руб.
На внутренних рейсах, по данным сервиса, в ноябрьские длинные выходные большинство жителей страны традиционно выбирали билеты в Москву, Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Калининград, Самару, Уфу, Минеральные Воды и Мурманск.
Самыми популярными зарубежными направлениями в этом году, как и в прошлом, являются Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ и Италия, сообщал ранее сервис Ostrovok.ru. По данным статистики билетных агрегаторов, лидерами по предварительным бронированиям среди зарубежных направлений на новогодние праздники стали Белоруссия и Таиланд.