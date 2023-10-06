Белоруссия и Таиланд стали самыми популярными новогодними направлениями для россиян
Белоруссия и Таиланд стали лидерами по предварительным бронированиям среди зарубежных направлений на новогодние праздники. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистику билетных агрегаторов Ostrovok.ru, «Яндекс.Путешествия» и «МТС Travel» по бронированиям, которые были совершены на период с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г.
По данным Ostrovok.ru, самыми популярными зарубежными направлениями в этом году, как и в прошлом, являются Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ и Италия. В «Яндекс.Путешествиях» отметили, что Италия входила в пятерку лидеров в прошлом году, сейчас же ее место заняли ОАЭ и Турция, вытеснив также Узбекистан. По данным сервиса бронирования, в число популярных направлений в этом году также входит Абхазия.
При этом стоимость проживания в зарубежных отелях выросла почти в 1,5-2 раза по сравнению с новогодними праздниками в прошлом году. Так, по данным Ostrovok.ru, стоимость одной ночи в Белоруссии в среднем составляет 7700 руб. (+45%), в Таиланде – 8400 руб. (против 4300 руб. в 2022 г.), в ОАЭ – 31 100 руб. (16 900 руб. в прошлом году). Меньше всего цены выросли в Италии, там стоимость проживания подорожала на 26%, в среднем с 8800 руб. до 11 100 руб.
Среди внутренних направлений лидерами традиционно являются Москва, Санкт-Петербург и Сочи, следует из данных Ostrovok.ru. В пятерку также вошли Калининградская область и Татарстан, спрос на которые в этом году вырос на 43% и 23% соответственно. В среднем стоимость проживания в отелях в период новогодних праздников выросла на 12% к прошлому году.
По словам представителя «Яндекс.Путешествий», в этом году россияне стали бронировать отели на новогодние праздники уже в феврале. В сентябре объем бронирований оказался выше в 2,5 раза по сравнению с 2022 г., когда была объявлена частичная мобилизация, и вернулся к допандемийному периоду. На платформе Ostrovok.ru осталось 20-30% номеров, которые можно забронировать на новогодние праздники, у «Яндекс.Путешествий» доля свободных вариантов размещения значительно выше – 90%.