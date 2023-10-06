Белоруссия и Таиланд стали самыми популярными новогодними направлениями для россиян

При этом стоимость проживания в зарубежных отелях выросла почти в 1,5-2 раза по сравнению с новогодними праздниками в прошлом году. Так, по данным Ostrovok.ru, стоимость одной ночи в Белоруссии в среднем составляет 7700 руб. (+45%), в Таиланде – 8400 руб. (против 4300 руб. в 2022 г.), в ОАЭ – 31 100 руб. (16 900 руб. в прошлом году). Меньше всего цены выросли в Италии, там стоимость проживания подорожала на 26%, в среднем с 8800 руб. до 11 100 руб.