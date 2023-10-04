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Общество

Россияне смогут продлить срок безвизового пребывания в Таиланде на 30 дней

Ведомости

Граждане России смогут продлить срок безвизового пребывания в Таиланде на дополнительные 30 дней. Об этом сообщило генконсульство России на Пхукете в своем Telegram-канале.

«Граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней (ранее продление было возможно только на семь дней)», – сказано в сообщении.

Для продления срока безвизового пребывания туристам потребуется обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением и оплатить пошлину в размере 1900 батов (около 5000 руб.). 

Новые правила начали действовать с 30 сентября. До тех пор россияне могли находиться в Таиланде без визы только 30 дней, а по истечении этого срока могли продлить свое пребывание в стране только на 7 дней. 

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В конце июля Bloomberg сообщал, что по итогам первого полугодия 2023 г. Таиланд посетили 791 574 российских туриста, что почти на 1000% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В начале года АТОР представил данные министерства туризма и спорта Таиланда, согласно которым число туристов из России по итогам всего 2022 г. выросло в 14 раз по сравнению с 2021 г. и составило 435 008 человек. Среди неазиатских стран Россия заняла третье место по числу туристов, в общем турпотоке – девятое. Лидером стала Малайзия, из которой в Таиланд приехали почти 1,95 млн туристов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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