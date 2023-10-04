Россияне смогут продлить срок безвизового пребывания в Таиланде на 30 дней
Граждане России смогут продлить срок безвизового пребывания в Таиланде на дополнительные 30 дней. Об этом сообщило генконсульство России на Пхукете в своем Telegram-канале.
«Граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней (ранее продление было возможно только на семь дней)», – сказано в сообщении.
Для продления срока безвизового пребывания туристам потребуется обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением и оплатить пошлину в размере 1900 батов (около 5000 руб.).
Новые правила начали действовать с 30 сентября. До тех пор россияне могли находиться в Таиланде без визы только 30 дней, а по истечении этого срока могли продлить свое пребывание в стране только на 7 дней.
В конце июля Bloomberg сообщал, что по итогам первого полугодия 2023 г. Таиланд посетили 791 574 российских туриста, что почти на 1000% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В начале года АТОР представил данные министерства туризма и спорта Таиланда, согласно которым число туристов из России по итогам всего 2022 г. выросло в 14 раз по сравнению с 2021 г. и составило 435 008 человек. Среди неазиатских стран Россия заняла третье место по числу туристов, в общем турпотоке – девятое. Лидером стала Малайзия, из которой в Таиланд приехали почти 1,95 млн туристов.