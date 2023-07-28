Газета
Общество

В Таиланде зафиксировали рост числа российских туристов на 1000%

Ведомости

В первом полугодии 2023 г. Таиланд посетили 791 574 российских туриста, что почти на 1000% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на Министерство туризма и спорта королевства.

По данным агентства недвижимости Knight Frank Thailand, по итогам 2022 г. на Пхукете было продано 338 вилл, что на 82% больше по сравнению с предыдущим годом. Уточняется, что половину из них купили граждане России.

Как отметила вице-президент российского Sotheby's International Realty Елена Мариничева, «типичный российский покупатель» в Таиланде выглядит следующим образом: как правило, это предприниматель около 30 лет из восточной части России – например, из Владивостока. При этом привлекательность рынка недвижимости в Таиланде увеличивается и среди инвесторов из Москвы и Санкт-Петербурга.

В начале года АТОР представил данные министерства туризма и спорта Таиланда, согласно которым число туристов из России по итогам 2022 г. выросло в 14 раз по сравнению с 2021 г. и составило 435 008 человек. Среди неазиатских стран Россия заняла третье место по числу туристов, в общем турпотоке – девятое. Лидером стала Малайзия, из которой в Таиланд приехали почти 1,95 млн туристов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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