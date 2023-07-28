В Таиланде зафиксировали рост числа российских туристов на 1000%

В начале года АТОР представил данные министерства туризма и спорта Таиланда, согласно которым число туристов из России по итогам 2022 г. выросло в 14 раз по сравнению с 2021 г. и составило 435 008 человек. Среди неазиатских стран Россия заняла третье место по числу туристов, в общем турпотоке – девятое. Лидером стала Малайзия, из которой в Таиланд приехали почти 1,95 млн туристов.