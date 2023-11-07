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МВД Украины подтвердило смерть помощника Залужного при распаковке подарка

Ведомости

Помощник главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате взрыва гранаты, которая лежала в подарочном пакете. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

«Сегодня (6 ноября. – Ред.) у погибшего майора Частякова был день рожденья. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца», – сообщил Клименко.

По информации следствия, сын Частякова взял гранату в руки и начал крутить кольцо. «Военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв», – добавили в МВД. Еще пять гранат оказались нетронутыми.

У коллеги, который подарил Частякову такой подарок, уже прошли обыски, в ходе которых в его кабинете обнаружили еще две гранаты.

О том, что Частяков погиб при взрыве в доме, стало известно вечером 6 ноября. Украинские СМИ писали, что взрыв произошел при распаковке подарка, в котором были алкоголь и рюмки в виде гранат. В МВД тогда сообщили, что 13-летний ребенок получил тяжелые травмы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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