МВД Украины подтвердило смерть помощника Залужного при распаковке подарка

«Сегодня (6 ноября. – Ред.) у погибшего майора Частякова был день рожденья. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца», – сообщил Клименко.