МВД Украины подтвердило смерть помощника Залужного при распаковке подарка
Помощник главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате взрыва гранаты, которая лежала в подарочном пакете. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.
«Сегодня (6 ноября. – Ред.) у погибшего майора Частякова был день рожденья. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца», – сообщил Клименко.
По информации следствия, сын Частякова взял гранату в руки и начал крутить кольцо. «Военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв», – добавили в МВД. Еще пять гранат оказались нетронутыми.
У коллеги, который подарил Частякову такой подарок, уже прошли обыски, в ходе которых в его кабинете обнаружили еще две гранаты.
О том, что Частяков погиб при взрыве в доме, стало известно вечером 6 ноября. Украинские СМИ писали, что взрыв произошел при распаковке подарка, в котором были алкоголь и рюмки в виде гранат. В МВД тогда сообщили, что 13-летний ребенок получил тяжелые травмы.