Главком ВСУ Залужный сообщил о гибели своего помощника в результате взрыва
Помощник главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате взрыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Залужный.
«Невыразимая боль и тяжелая потеря для ВСУ и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», – написал он. По словам Залужного, у Частякова осталось четверо детей.
В сообщении на сайте МВД Украины говорится, что взрыв произошел в жилом комплексе в селе Чайки Киевской области. По информации ведомства, причиной стало неосторожное обращение с боеприпасами, погиб 39-летний военнослужащий. Его 13-летний сын получил тяжелые травмы.
Издание «Украинская правда» со ссылкой на жену Частякова сообщает, что он принес домой подарочный пакет, в котором был алкоголь и рюмки в виде гранат. Взрыв произошел во время распаковки этого подарка.