Главком ВСУ Залужный сообщил о гибели своего помощника в результате взрыва

«Невыразимая боль и тяжелая потеря для ВСУ и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», – написал он. По словам Залужного, у Частякова осталось четверо детей.