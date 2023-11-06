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Главком ВСУ Залужный сообщил о гибели своего помощника в результате взрыва

Ведомости

Помощник главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате взрыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Залужный.

«Невыразимая боль и тяжелая потеря для ВСУ и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», – написал он. По словам Залужного, у Частякова осталось четверо детей.

В сообщении на сайте МВД Украины говорится, что взрыв произошел в жилом комплексе в селе Чайки Киевской области. По информации ведомства, причиной стало неосторожное обращение с боеприпасами, погиб 39-летний военнослужащий. Его 13-летний сын получил тяжелые травмы.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на жену Частякова сообщает, что он принес домой подарочный пакет, в котором был алкоголь и рюмки в виде гранат. Взрыв произошел во время распаковки этого подарка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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