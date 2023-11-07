Выставку «Россия» в первые три дня посетили 450 000 человек
В первые три дня работы международной выставки-форума «Россия» в Москве ее посетили 448 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе организатора мероприятия.
Уточняется, что такое количество людей стало рекордным для ВДНХ. В день открытия выставку посетили 191 000 человек, 5 ноября – 123 000 человек, а 6 ноября – 134 000 человек.
Выставка «Россия» начала работу 4 ноября в День народного единства. В течение дня состоялись концерты, образовательные мероприятия, открытия новых павильонов и презентации. Первый день работы форума «Россия» завершился шоу «Портал в будущее» с участием Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой, Shaman и Натальи Подольской.
5 ноября на площадке выставки прошел гала-концерт «Роза ветров – Достижение России» и концерт VK с участием разных исполнителей. 6 ноября на сцене выступила певица Ирина Дубцова.
Международная выставка-форум «Россия» продлится 161 день до 12 апреля 2024 г. Все 89 регионов страны представили свои экспозиции. Провести выставку для демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики ранее в марте поручил президент Владимир Путин. В указе было сказано, что это мероприятие организуется, чтобы продемонстрировать важнейшие достижения России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру.