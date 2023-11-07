Выставку «Россия» в первые три дня посетили 450 000 человек

Международная выставка-форум «Россия» продлится 161 день до 12 апреля 2024 г. Все 89 регионов страны представили свои экспозиции. Провести выставку для демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики ранее в марте поручил президент Владимир Путин. В указе было сказано, что это мероприятие организуется, чтобы продемонстрировать важнейшие достижения России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру.