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Выставку «Россия» в первые три дня посетили 450 000 человек

Ведомости

В первые три дня работы международной выставки-форума «Россия» в Москве ее посетили 448 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе организатора мероприятия. 

Уточняется, что такое количество людей стало рекордным для ВДНХ. В день открытия выставку посетили 191 000 человек, 5 ноября – 123 000 человек, а 6 ноября – 134 000 человек.

Выставка «Россия» начала работу 4 ноября в День народного единства. В течение дня состоялись концерты, образовательные мероприятия, открытия новых павильонов и презентации. Первый день работы форума «Россия» завершился шоу «Портал в будущее» с участием Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой, Shaman и Натальи Подольской.

В Москве началась выставка «Россия»

На экспозиции представлены 89 регионов, российские компании и ведомства

5 ноября на площадке выставки прошел гала-концерт «Роза ветров – Достижение России» и концерт VK с участием разных исполнителей. 6 ноября на сцене выступила певица Ирина Дубцова.

Международная выставка-форум «Россия» продлится 161 день до 12 апреля 2024 г. Все 89 регионов страны представили свои экспозиции. Провести выставку для демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики ранее в марте поручил президент Владимир Путин. В указе было сказано, что это мероприятие организуется, чтобы продемонстрировать важнейшие достижения России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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