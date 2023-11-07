МВД сообщило о депортации из России 15 000 иностранцев

В рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал–2023» в период с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября было принято около 15 000 решений об административном выдворении либо депортации иностранных граждан за пределы России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.