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Общество

МВД сообщило о депортации из России 15 000 иностранцев

Ведомости

В рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал–2023» в период с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября было принято около 15 000 решений об административном выдворении либо депортации иностранных граждан за пределы России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, было возбуждено около 3600 уголовных дел об организации незаконной миграции, незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ, незаконном обороте оружия и незаконном пересечении государственной границы. Выявлено 447 человек, которые находились в федеральном и международном розыске.

Кроме того, МВД выявило около 96 000 нарушений миграционного законодательства, в частности, более 73 000 нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания на территории России и более 22 000 нарушений осуществления иностранцами трудовой деятельности.

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7 ноября начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова сообщила, что МВД разработало законопроект, запрещающий нелегальным мигрантам открывать банковские счета, регистрировать автомобили, заключать брак и совершать сделки с собственностью. По словам Казаковой, эта мера позволит «перекрыть канал» для перевода денег за рубеж. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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