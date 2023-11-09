Против подарившего гранаты помощнику Залужного офицера возбуждено уголовное дело

Офицеру предъявлено обвинение по факту приобретения, хранения и сбыта взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. По информации госбюро, всего офицер купил восемь гранат, две он оставил в своем кабинете, а шесть упаковал в подарочный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя.