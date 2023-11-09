Против подарившего гранаты помощнику Залужного офицера возбуждено уголовное дело
В отношении офицера, который подарил помощнику главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадию Частякову боевые гранаты, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в госбюро расследований Украины.
Офицеру предъявлено обвинение по факту приобретения, хранения и сбыта взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. По информации госбюро, всего офицер купил восемь гранат, две он оставил в своем кабинете, а шесть упаковал в подарочный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя.
Частяков погиб вечером 6 ноября в результате взрыва. Сообщалось, что он вернулся с работы с подарками от коллег, в том числе с подарочным ящиком с гранатами нового западного образца, и начал показывать их сыну.
По информации следствия, ребенок взял гранату в руки и начал крутить кольцо. После этого Частяков забрал боеприпас у сына и выдернул кольцо. Произошел взрыв, в результате которого 13-летний ребенок получил тяжелые травмы, а сам Частяков погиб. Еще пять гранат оказались нетронутыми.