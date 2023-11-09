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Против подарившего гранаты помощнику Залужного офицера возбуждено уголовное дело

Ведомости

В отношении офицера, который подарил помощнику главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадию Частякову боевые гранаты, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в госбюро расследований Украины.

Офицеру предъявлено обвинение по факту приобретения, хранения и сбыта взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. По информации госбюро, всего офицер купил восемь гранат, две он оставил в своем кабинете, а шесть упаковал в подарочный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. 

Частяков погиб вечером 6 ноября в результате взрыва. Сообщалось, что он вернулся с работы с подарками от коллег, в том числе с подарочным ящиком с гранатами нового западного образца, и начал показывать их сыну. 

По информации следствия, ребенок взял гранату в руки и начал крутить кольцо. После этого Частяков забрал боеприпас у сына и выдернул кольцо. Произошел взрыв, в результате которого 13-летний ребенок получил тяжелые травмы, а сам Частяков погиб. Еще пять гранат оказались нетронутыми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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