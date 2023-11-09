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Общество

Прокурор запросил до шести лет тюрьмы соучастникам убийства журналистки Дугиной

Ведомости

Представитель гособвинения потребовал приговорить Даниила Чоудхури и бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина к двум и шести годам лишения свободы соответственно. Они обвиняются в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни журналистки Дарьи Дугиной. Рыбину также предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период с февраля по апрель 2022 г. Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. На него откликнулся инспектор ГИБДД Рыбин. Он имел доступ к федеральной информационной системе Госавтоинспекции и передал необходимые сведения Чоудхури за вознаграждение в 3350 руб. Последний отправил полученную информацию неустановленным лицам.

Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла в результате взрыва в Подмосковье на Можайском шоссе 20 августа 2022 г. Руководитель ГУ разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству, сказал, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны. ФСБ РФ заявила, что преступление организовали украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк.

Личность полицейского, который за деньги собирал информацию о Дугиной, установили 25 июля. 10 августа Рыбин признал свою вину. Уголовное дело в отношении Рыбина и Чоудхури, который также признал вину 28 сентября, рассматривает Нагатинский райсуд Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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