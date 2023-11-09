Прокурор запросил до шести лет тюрьмы соучастникам убийства журналистки Дугиной
Представитель гособвинения потребовал приговорить Даниила Чоудхури и бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина к двум и шести годам лишения свободы соответственно. Они обвиняются в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни журналистки Дарьи Дугиной. Рыбину также предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, в период с февраля по апрель 2022 г. Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. На него откликнулся инспектор ГИБДД Рыбин. Он имел доступ к федеральной информационной системе Госавтоинспекции и передал необходимые сведения Чоудхури за вознаграждение в 3350 руб. Последний отправил полученную информацию неустановленным лицам.
Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла в результате взрыва в Подмосковье на Можайском шоссе 20 августа 2022 г. Руководитель ГУ разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству, сказал, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны. ФСБ РФ заявила, что преступление организовали украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк.
Личность полицейского, который за деньги собирал информацию о Дугиной, установили 25 июля. 10 августа Рыбин признал свою вину. Уголовное дело в отношении Рыбина и Чоудхури, который также признал вину 28 сентября, рассматривает Нагатинский райсуд Москвы.