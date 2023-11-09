Прокурор запросил до шести лет тюрьмы соучастникам убийства журналистки Дугиной

Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла в результате взрыва в Подмосковье на Можайском шоссе 20 августа 2022 г. Руководитель ГУ разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству, сказал, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны. ФСБ РФ заявила, что преступление организовали украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк.