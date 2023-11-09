Кабмин заморозил цены на жизненно необходимые лекарства до 2025 года
Предельные отпускные цены производителей, установленные в России на ряд жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, не будут меняться до 1 января 2025 г. Соответствующее постановление за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на портале правовых актов.
Кроме того, регистрационные удостоверения медпрепаратов со сроком действия до 1 января 2024 г. будут действительны до 1 января 2025 г. Они подлежат замене Минздравом РФ до 1 декабря 2023 г. без прохождения государственной регистрации.
В июне 2023 г. перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. В обновленный список вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов.
17 октября «Ведомости» писали, что большинство отечественных фармпроизводителей увеличили количество клинических испытаний на фоне приостановки таких исследований в стране большинством зарубежных компаний. Активность российских фармкомпаний в отношении клинических исследований началась еще в конце 2022 г. Их цель – занять освободившиеся на рынке ниши, которые образовались в результате снижения инвестиций в Россию со стороны зарубежных игроков.