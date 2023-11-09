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Общество

Кабмин заморозил цены на жизненно необходимые лекарства до 2025 года

Ведомости

Предельные отпускные цены производителей, установленные в России на ряд жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, не будут меняться до 1 января 2025 г. Соответствующее постановление за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на портале правовых актов.

Кроме того, регистрационные удостоверения медпрепаратов со сроком действия до 1 января 2024 г. будут действительны до 1 января 2025 г. Они подлежат замене Минздравом РФ до 1 декабря 2023 г. без прохождения государственной регистрации.

Российские фармпроизводители увлеклись клиническими испытаниями

Это должно помочь решить проблему с импортозамещением лекарств

В июне 2023 г. перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.  В обновленный список вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. 

17 октября «Ведомости» писали, что большинство отечественных фармпроизводителей увеличили количество клинических испытаний на фоне приостановки таких исследований в стране большинством зарубежных компаний. Активность российских фармкомпаний в отношении клинических исследований началась еще в конце 2022 г. Их цель – занять освободившиеся на рынке ниши, которые образовались в результате снижения инвестиций в Россию со стороны зарубежных игроков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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