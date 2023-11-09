Кабмин заморозил цены на жизненно необходимые лекарства до 2025 года

17 октября «Ведомости» писали, что большинство отечественных фармпроизводителей увеличили количество клинических испытаний на фоне приостановки таких исследований в стране большинством зарубежных компаний. Активность российских фармкомпаний в отношении клинических исследований началась еще в конце 2022 г. Их цель – занять освободившиеся на рынке ниши, которые образовались в результате снижения инвестиций в Россию со стороны зарубежных игроков.