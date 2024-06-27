ФСИН России ввела должность помощника по работе с верующими
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России ввела 204 должности помощников начальников следственных изоляторов по работе с верующими. Об этом заявил директор службы Аркадий Гостев на сессии «Пенитенциарная политика государства: роль в снижении рецидива. Международный опыт и достижения» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Гостев напомнил, что в этом году президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий вводить должности помощников начальников следственных изоляторов по работе с верующими. Процесс по набору сотрудников уже начался. Помощники станут работать с людьми, исповедующими христианство, ислам, иудаизм и буддизм. Для этого строятся храмы.
«Да, они небольшие, они скромные, потому что следственный изолятор сам по себе небольшой», – уточнил директор ФСИН.
По его словам, в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) образовано 1450 мест для отправления религиозного культа. К осужденным и обвиняемым приходят 1498 священнослужителей.
10 июня Путин на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой отметил, что условия содержания заключенных в колониях должны быть «нормальными, человеческими».
В мае омбудсмен сообщила, что в 2023 г. в аппарат уполномоченного поступила 5051 жалоба от лиц, содержащихся в учреждениях УИС, или в их интересах. Большинство обращений не нашли подтверждения в результате проверок. Факты нарушений прав граждан оказались обоснованными по 737 жалобам.