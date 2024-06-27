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ФСИН России ввела должность помощника по работе с верующими

Ведомости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России ввела 204 должности помощников начальников следственных изоляторов по работе с верующими. Об этом заявил директор службы Аркадий Гостев на сессии «Пенитенциарная политика государства: роль в снижении рецидива. Международный опыт и достижения» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Гостев напомнил, что в этом году президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий вводить должности помощников начальников следственных изоляторов по работе с верующими. Процесс по набору сотрудников уже начался. Помощники станут работать с людьми, исповедующими христианство, ислам, иудаизм и буддизм. Для этого строятся храмы.

«Да, они небольшие, они скромные, потому что следственный изолятор сам по себе небольшой», – уточнил директор ФСИН.

По его словам, в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) образовано 1450 мест для отправления религиозного культа. К осужденным и обвиняемым приходят 1498 священнослужителей.

10 июня Путин на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой отметил, что условия содержания заключенных в колониях должны быть «нормальными, человеческими».

В мае омбудсмен сообщила, что в 2023 г. в аппарат уполномоченного поступила 5051 жалоба от лиц, содержащихся в учреждениях УИС, или в их интересах. Большинство обращений не нашли подтверждения в результате проверок. Факты нарушений прав граждан оказались обоснованными по 737 жалобам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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