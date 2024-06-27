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В Госдуму внесут законопроект о признании права ребенка на жизнь до его рождения

Ведомости

Законопроект о признании права ребенка на жизнь и охрану здоровья до его рождения внесут в Госдуму в ближайшие дни. Об этом заявил депутат Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») на сессии «Защита традиционных ценностей. Свои и чужие» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Толстой утверждает, что о важности такого законопроекта говорят врачи.

«Все мы вместе работаем над тем, чтобы создать законодательную базу новой России на основе наших традиций, ценностей», – уточнил депутат.

По его словам, только тогда можно будет «выиграть эту борьбу».

Толстой также анонсировал внесение законопроекта о запрете на усыновление детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола.

18 июня глава Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о выделении почти 70 млн руб. на профилактику абортов по региональной программе «Мама, я жду тебя». В феврале Ведерников предложил платить 5000 руб. за отказы от прерывания беременности.

В марте глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что власти начнут выплачивать премии за отказ от прерывания беременности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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