В Госдуму внесут законопроект о признании права ребенка на жизнь до его рождения

Законопроект о признании права ребенка на жизнь и охрану здоровья до его рождения внесут в Госдуму в ближайшие дни. Об этом заявил депутат Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») на сессии «Защита традиционных ценностей. Свои и чужие» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).