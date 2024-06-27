В Госдуму внесут законопроект о признании права ребенка на жизнь до его рождения
Законопроект о признании права ребенка на жизнь и охрану здоровья до его рождения внесут в Госдуму в ближайшие дни. Об этом заявил депутат Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») на сессии «Защита традиционных ценностей. Свои и чужие» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Толстой утверждает, что о важности такого законопроекта говорят врачи.
«Все мы вместе работаем над тем, чтобы создать законодательную базу новой России на основе наших традиций, ценностей», – уточнил депутат.
По его словам, только тогда можно будет «выиграть эту борьбу».
Толстой также анонсировал внесение законопроекта о запрете на усыновление детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола.
18 июня глава Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о выделении почти 70 млн руб. на профилактику абортов по региональной программе «Мама, я жду тебя». В феврале Ведерников предложил платить 5000 руб. за отказы от прерывания беременности.
В марте глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что власти начнут выплачивать премии за отказ от прерывания беременности.