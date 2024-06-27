В ФССП отметили рост числа подлежащих выдворению иностранцев почти в 2,5 раза

За прошлый год из России было выдворено более 44 200 иностранных граждан и лиц без гражданства в 60 иностранных государств, рассказал Аристов. При этом в 2022 г. это число было вдвое меньше – 22 600 иностранцев и лиц без гражданства в 47 государств.