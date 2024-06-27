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В ФССП отметили рост числа подлежащих выдворению иностранцев почти в 2,5 раза

Ведомости

В этом году число иностранцев, подлежащих принудительному выдворению из России, выросло кратно – почти в 2,5 раза до 30 000 человек, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) – главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

«В 2024 г. кратно увеличилось количество лиц, подлежащих принудительному выдворению. Так, только за пять месяцев 2024 г. принудительно выдворено за пределы Российской Федерации более 30 000 иностранных граждан и лиц без гражданства, за пять месяцев 2023 г. – 12 700», – сказал он в интервью ТАСС.

За прошлый год из России было выдворено более 44 200 иностранных граждан и лиц без гражданства в 60 иностранных государств, рассказал Аристов. При этом в 2022 г. это число было вдвое меньше – 22 600 иностранцев и лиц без гражданства в 47 государств.

Аристов предположил, что число выдворяемых иностранцев может продолжить рост. Это может произойти в случае принятия законопроекта о наделении полиции и пограничных органов полномочиями принимать решения об административном выдворении.

В середине июня МВД России сообщило, что с начала года из России было выслано более 30 000 иностранцев, закрыли въезд для порядка 100 000 иностранных граждан.

«Ведомости» со ссылкой на данные Росстата, МВД и экспертов писали, что всего в России на начало 2024 г. находилось около 10,7 млн иностранных граждан, из них 7,7 млн (72%) – трудовых мигрантов. Среди лидеров по числу пересечений границы – Узбекистан. В 2023 г. граждане республики пересекли границу страны почти 2 млн раз.

Глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов говорил «Ведомостям», что граждане Узбекистана испытывают проблемы при въезде в Россию через московский аэропорт «Шереметьево» из-за «дополнительных и чрезмерно длительных проверок» со стороны аэропортовых служб. По его словам, это продолжается с середины июня, а граждане республики могут находиться в транзитной зоне на протяжении нескольких дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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