Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал о своих эмоциях при встрече с Путиным

3 августа Селезнев в эфире «Первого канала» рассказал также об условиях содержания в американских тюрьмах, где он провел около десяти лет. Были случаи, когда мужчину чуть не убили, утверждал россиянин. После его рассказа официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала администрацию США ввести санкции против тюрьмы, в которой находился Селезнев.