Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал о своих эмоциях при встрече с Путиным

Ведомости

Осужденный в США за кибермошенничество Роман Селезнев, который вернулся в Россию в рамках обмена заключенными, был шокирован встречей с президентом Рф Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

На этой неделе состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Глава государства встречал Селезнева, как из других вернувшихся россиян, на выходе из самолета. По словам бывшего заключенного, после прилета на родину он испытывает «незабываемые» ощущения. Состоявшийся обмен мужчина назвал «грандиозным».

«Когда прилетели, Владимир Владимирович лично пожал мне руку. Я чуть в обморок не упал. <...> Я выхожу и так, пошатываясь, вижу: красную дорожку, национальную гвардию и нашего президента, который стоит и нас встречает. Я был в шоке», – сказал Селезнев.

3 августа Селезнев в эфире «Первого канала» рассказал также об условиях содержания в американских тюрьмах, где он провел около десяти лет. Были случаи, когда мужчину чуть не убили, утверждал россиянин. После его рассказа официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала администрацию США ввести санкции против тюрьмы, в которой находился Селезнев.

Обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией состоялся 1 августа в Анкаре. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных