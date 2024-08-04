Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал о своих эмоциях при встрече с Путиным
Осужденный в США за кибермошенничество Роман Селезнев, который вернулся в Россию в рамках обмена заключенными, был шокирован встречей с президентом Рф Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
На этой неделе состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Глава государства встречал Селезнева, как из других вернувшихся россиян, на выходе из самолета. По словам бывшего заключенного, после прилета на родину он испытывает «незабываемые» ощущения. Состоявшийся обмен мужчина назвал «грандиозным».
«Когда прилетели, Владимир Владимирович лично пожал мне руку. Я чуть в обморок не упал. <...> Я выхожу и так, пошатываясь, вижу: красную дорожку, национальную гвардию и нашего президента, который стоит и нас встречает. Я был в шоке», – сказал Селезнев.
3 августа Селезнев в эфире «Первого канала» рассказал также об условиях содержания в американских тюрьмах, где он провел около десяти лет. Были случаи, когда мужчину чуть не убили, утверждал россиянин. После его рассказа официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала администрацию США ввести санкции против тюрьмы, в которой находился Селезнев.
Обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией состоялся 1 августа в Анкаре. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан.