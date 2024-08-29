Суд закрыл заседание по делу экс-замминистра обороны Попова

По данным следствия, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Московской области. Он действовал вместе с бывшим директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.