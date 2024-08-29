Суд закрыл заседание по делу экс-замминистра обороны Попова
235-й гарнизонный военный суд закрыл заседание по избранию меры пресечения в отношении экс-замминистра обороны Павла Попова, передает корреспондент «Ведомостей».
Соответствующее ходатайство подало следствие, обосновав решение недопустимостью раскрытия тайны и информации, связанной со спецоперацией. 29 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Попова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным следствия, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Московской области. Он действовал вместе с бывшим директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.
Следователи также нашли у Попова многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Их общая стоимость составляет более 500 млн руб. Законность приобретения имущества проверят в рамках уголовного дела.