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Кабмин выделил дополнительные средства на выплаты жителям Курской области

Ведомости

Правительство России выделило дополнительные средства на выплаты жителям Курской области, которым пришлось покинуть свои дома. Общий объем выплат единовременной материальной помощи гражданам увеличен с 1,47 млрд руб. до 1,52 млрд руб., сообщается на сайте кабмина.

Изменения вносятся в распоряжение от 8 августа. Согласно документу, правительство направит дополнительное финансирование на выплату единовременной материальной помощи жителям региона, вынужденно покинувшим постоянное место проживания. Речь идет о выплатах в размере 10 000 руб. на человека на «самые срочные расходы», напомнили в пресс-службе кабмина.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую границу в Курской области и вторглись в регион утром 6 августа. На следующий день там был введен режим чрезвычайной ситуации, а 8 августа президент России Владимир Путин объявил о разовой выплате по 10 000 руб. людям, которые покинули свое жилье из-за обстрелов. Глава государства также указал на необходимость оценить ущерб от утраты имущества. 

По последним данным МЧС России, общая сумма выплат жителям составила 1,9 млрд руб., за неделю принято более 7000 заявлений на единовременную материальную помощь в размере 15 000 руб. Финансовая помощь в связи с утратой имущества назначена 35 000 гражданам на общую сумму более 5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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