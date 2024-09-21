Кабмин выделил дополнительные средства на выплаты жителям Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую границу в Курской области и вторглись в регион утром 6 августа. На следующий день там был введен режим чрезвычайной ситуации, а 8 августа президент России Владимир Путин объявил о разовой выплате по 10 000 руб. людям, которые покинули свое жилье из-за обстрелов. Глава государства также указал на необходимость оценить ущерб от утраты имущества.