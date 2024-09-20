Более 6000 человек эвакуированы из Курской области за неделю

Более 6000 человек эвакуированы из Курской области за неделюЖителям с начала вторжения ВСУ выплатили 1,9 млрд рублей
Из приграничных регионов Курской области за последнюю неделю эвакуированы свыше 6200 жителей, сообщили в МЧС.
В 32 регионах развернуты 211 пунктов временного размещения. В них находятся порядка 11 000 человек, отметили в ведомстве. За неделю в Курскую область доставили более 138 т гуманитарной помощи, а общий ее объем превысил 4375 т.
Общая сумма выплат жителям составила 1,9 млрд руб. За неделю принято более 7000 заявлений на единовременную материальную помощь в размере 15 000 руб. Финансовая помощь в связи с утратой имущества назначена 35 000 гражданам на общую сумму более 5 млрд руб.
Ситуация в Курской области остается напряженной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ восстановят контроль над населенными пунктами и исправят ситуацию. Во время ежедневного брифинга он отметил, что военнослужащие продолжают свою работу.
За последние сутки ВС РФ продолжили наступление в регионе и сорвали попытки контратак ВСУ в направлении ряда населенных пунктов. За все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 15 300 человек.