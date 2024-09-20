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Более 6000 человек эвакуированы из Курской области за неделю

Жителям с начала вторжения ВСУ выплатили 1,9 млрд рублей
Ведомости

Из приграничных регионов Курской области за последнюю неделю эвакуированы свыше 6200 жителей, сообщили в МЧС.

В 32 регионах развернуты 211 пунктов временного размещения. В них находятся порядка 11 000 человек, отметили в ведомстве. За неделю в Курскую область доставили более 138 т гуманитарной помощи, а общий ее объем превысил 4375 т.

Общая сумма выплат жителям составила 1,9 млрд руб. За неделю принято более 7000 заявлений на единовременную материальную помощь в размере 15 000 руб. Финансовая помощь в связи с утратой имущества назначена 35 000 гражданам на общую сумму более 5 млрд руб.

Ситуация в Курской области остается напряженной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ восстановят контроль над населенными пунктами и исправят ситуацию. Во время ежедневного брифинга он отметил, что военнослужащие продолжают свою работу.

За последние сутки ВС РФ продолжили наступление в регионе и сорвали попытки контратак ВСУ в направлении ряда населенных пунктов. За все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 15 300 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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