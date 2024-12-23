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Мурманский облсуд оставил в силе приговор напавшему на губернатора Чибиса

Ведомости

Мурманский областной суд оставил в силе приговор о 13 годах лишения свободы Александру Быданову, который напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщает «РИА Новости».

Апелляцию подала сторона защиты, которая считает, что Быданов заслуживает смягчения наказания, поскольку активно способствовал быстрому расследованию преступления. Против этого возражал гособвинитель. Представитель потерпевшей стороны счел, что никаких оснований для уменьшения срока наказания нет. В итоге суд оставил приговор в силе.

Сам Чибис не явился на заседание по соглашению сторон. Быданов присутствовал по видеосвязи.

Нападение на губернатора произошло 4 апреля после его встречи с местными жителями в Апатитах. Чибис получил ножевое ранение. Быданов был оперативно задержан в тот же день. Свой поступок он пояснил «неприязнью к губернатору», лично знакомы они не были. Ранение Чибиса обошлось без осложнений, и 12 апреля его выписали из больницы.

В октябре присяжные заседатели признали Быданова виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Апатитский суд Мурманской области приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первый год фигурант проведет в тюрьме, остальные – в колонии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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