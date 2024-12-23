Мурманский облсуд оставил в силе приговор напавшему на губернатора Чибиса

Нападение на губернатора произошло 4 апреля после его встречи с местными жителями в Апатитах. Чибис получил ножевое ранение. Быданов был оперативно задержан в тот же день. Свой поступок он пояснил «неприязнью к губернатору», лично знакомы они не были. Ранение Чибиса обошлось без осложнений, и 12 апреля его выписали из больницы.