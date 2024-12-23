Мурманский облсуд оставил в силе приговор напавшему на губернатора Чибиса
Мурманский областной суд оставил в силе приговор о 13 годах лишения свободы Александру Быданову, который напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Апелляцию подала сторона защиты, которая считает, что Быданов заслуживает смягчения наказания, поскольку активно способствовал быстрому расследованию преступления. Против этого возражал гособвинитель. Представитель потерпевшей стороны счел, что никаких оснований для уменьшения срока наказания нет. В итоге суд оставил приговор в силе.
Сам Чибис не явился на заседание по соглашению сторон. Быданов присутствовал по видеосвязи.
Нападение на губернатора произошло 4 апреля после его встречи с местными жителями в Апатитах. Чибис получил ножевое ранение. Быданов был оперативно задержан в тот же день. Свой поступок он пояснил «неприязнью к губернатору», лично знакомы они не были. Ранение Чибиса обошлось без осложнений, и 12 апреля его выписали из больницы.
В октябре присяжные заседатели признали Быданова виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Апатитский суд Мурманской области приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первый год фигурант проведет в тюрьме, остальные – в колонии.