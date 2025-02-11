Росавиация ввела временные ограничения в четырех аэропортах
В аэропортах Казани, Кирова (Победилово), Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка) установлены временные ограничения на прием и выпуск гражданских судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Роавиации Артем Кореняко.
Представитель ведомства уточнил, что ограничения были введены ранним утром 11 февраля для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. По его словам, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, это является ключевым приоритетом.
За ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из них 18 были сбиты над Саратовской областью, 13 – над Ростовской, шесть – над Брянской, два – над Волгоградской и один – над Белгородской. В Саратове после налета беспилотников были зафиксированы повреждения на промышленном предприятии, сообщал губернатор Роман Бусаргин.