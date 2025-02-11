Росавиация ввела временные ограничения в четырех аэропортах

За ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из них 18 были сбиты над Саратовской областью, 13 – над Ростовской, шесть – над Брянской, два – над Волгоградской и один – над Белгородской. В Саратове после налета беспилотников были зафиксированы повреждения на промышленном предприятии, сообщал губернатор Роман Бусаргин.