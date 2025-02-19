Число российских школ креативных индустрий достигло 93
Количество школ креативных индустрий (ШКИ) увеличилось – по состоянию на февраль 2025 г. в России действует 93 образовательных центра. Об этом сообщила статс-секретарь – замминистра культуры РФ Жанна Алексеева на форуме по креативным индустриям и интеллектуальной собственности «Закон о креативных индустриях: перспективы реализации».
Более 90 центров работают в 60 регионах России. В них обучаются около 13 000 детей.
Согласно презентации Алексеевой, педагогами и наставниками школ являются действующие резиденты сферы креативных индустрий. Ученики самостоятельно создают творческие проекты, взаимодействуя с учреждениями и организациями своих городов.
Министр культуры Ольга Любимова в ноябре 2024 г. сообщила, что в России создано 83 школы креативных индустрий в 55 регионах страны. Предполагалось, что до конца 2024 г. откроются еще 10 ШКИ в девяти регионах России.
В 2025 г. планируется создание ШКИ в 25 регионах России, среди которых Курганская, Мурманская, Челябинская, Свердловская, Тамбовская области. Любимова говорила в ноябре прошлого года, что на эти цели предусмотрены средства в размере 1,1 млрд руб. Как отмечали в Минкультуры, до 2030 г. по всей России должны заработать более 240 ШКИ.