Число российских школ креативных индустрий достигло 93

В 2025 г. планируется создание ШКИ в 25 регионах России, среди которых Курганская, Мурманская, Челябинская, Свердловская, Тамбовская области. Любимова говорила в ноябре прошлого года, что на эти цели предусмотрены средства в размере 1,1 млрд руб. Как отмечали в Минкультуры, до 2030 г. по всей России должны заработать более 240 ШКИ.