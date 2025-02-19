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Число российских школ креативных индустрий достигло 93

Ведомости

Количество школ креативных индустрий (ШКИ) увеличилось – по состоянию на февраль 2025 г. в России действует 93 образовательных центра. Об этом сообщила статс-секретарь – замминистра культуры РФ Жанна Алексеева на форуме по креативным индустриям и интеллектуальной собственности «Закон о креативных индустриях: перспективы реализации».

Более 90 центров работают в 60 регионах России. В них обучаются около 13 000 детей.

Согласно презентации Алексеевой, педагогами и наставниками школ являются действующие резиденты сферы креативных индустрий. Ученики самостоятельно создают творческие проекты, взаимодействуя с учреждениями и организациями своих городов.

Министр культуры Ольга Любимова в ноябре 2024 г. сообщила, что в России создано 83 школы креативных индустрий в 55 регионах страны. Предполагалось, что до конца 2024 г. откроются еще 10 ШКИ в девяти регионах России. 

В 2025 г. планируется создание ШКИ в 25 регионах России, среди которых Курганская, Мурманская, Челябинская, Свердловская, Тамбовская области. Любимова говорила в ноябре прошлого года, что на эти цели предусмотрены средства в размере 1,1 млрд руб. Как отмечали в Минкультуры, до 2030 г. по всей России должны заработать более 240 ШКИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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