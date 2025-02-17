Минэк разработал приказ об утверждении перечня креативных индустрий

Власти рассчитывают увеличить долю «творческого» бизнеса в экономике России точечной помощью, поясняет издание. Согласно Концепции развития творческих индустрий до 2030 г., утвержденной правительством в 2021 г., планируется, что их вклад в валовый внутренний продукт (ВВП) должен достичь 6%. По данным Росстата, в 2023 г. этот показатель составлял 3,5%. Отмечается, что Минэк намерен дополнить список после выработки согласованной позиции с экспертами и заинтересованными ведомствами. Поставленный целевой показатель также может стать другим: вице-премьер Александр Новак осенью 2024 г. сообщал, что показатель доли творческих отраслей в ВВП может быть изменен с учетом будущих корректировок в статистике и в формировании кодов ОКВЭД.