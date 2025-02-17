Минэк разработал приказ об утверждении перечня креативных индустрий
Минэкономики сформировало перечень креативных индустрий, в него вошел 51 вид деятельности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа об утверждении такого списка.
Перечень сформирован в соответствии с действующим общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). В список включен 51 вид деятельности по направлениям «Народные художественные промысла и ремесла», «Арт-индустрия», «Культурное наследие», «Отдых и развлечения», «Мода» (включая ювелирное дело), «Книжное дело», «Исполнительские искусства», «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Программное обеспечение», «Видеоигры», «Медиа и СМИ», «Реклама и пиар», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Гастрономия» и «Музыка».
Список представляет собой один из подзаконных актов, который должен быть реализован в рамках закона о креативных индустриях, действие которого началось 5 февраля. В составлении перечня принимают участие регионы, так как закон передает вопросы господдержки креативных индустрий в компетенцию субъектов РФ.
Власти рассчитывают увеличить долю «творческого» бизнеса в экономике России точечной помощью, поясняет издание. Согласно Концепции развития творческих индустрий до 2030 г., утвержденной правительством в 2021 г., планируется, что их вклад в валовый внутренний продукт (ВВП) должен достичь 6%. По данным Росстата, в 2023 г. этот показатель составлял 3,5%. Отмечается, что Минэк намерен дополнить список после выработки согласованной позиции с экспертами и заинтересованными ведомствами. Поставленный целевой показатель также может стать другим: вице-премьер Александр Новак осенью 2024 г. сообщал, что показатель доли творческих отраслей в ВВП может быть изменен с учетом будущих корректировок в статистике и в формировании кодов ОКВЭД.
10 февраля «Ведомости», ознакомившись с планом-графиком закона «О развитии креативных (творческих) индустрий», писали, что кабмину потребуется подготовить и принять шесть документов для реализации норм закона в 2025 г. Ближайшей вехой плана-графика является принятие правительственного постановления «О порядке формирования и ведения единого реестра субъектов креативных индустрий» (срок – 21 апреля). Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Подчеркивалось, что появление реестра – одно из ключевых нововведений, предполагаемых законом. В список будут включены субъекты креативных индустрий (физлица, юрлица или ИП), которые смогут претендовать на помощь государства: от информационной до финансовой.
В конце октября 2024 г. директор профильного департамента Минэка Святослав Сорокин отмечал, что базой федерального реестра должна стать существующая система АИС СОНКО, а «формироваться он будет на основе данных региональных реестров креативных индустрий». До 28 апреля 2025 г. должно быть разработано и принято постановление «Об установлении критериев и порядка признания территории креативным кластером», т. е. мест, где работают субъекты креативных индустрий. Президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова говорила «Ведомостям», что благодаря закону и последующим нормативно-правовым актам, которые будут приниматься в ближайшие месяцы, губернаторы «точно обратят свое внимание на креативных предпринимателей и креативную индустрию своего субъекта».