За наследством основателя «МММ» Мавроди никто не обратился
Никто не обратился за наследством умершего семь лет назад основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.
Из материалов следует, что со дня смерти Мавроди 26 марта 2018 г. наследственное дело открыто не было. Согласно закону, открыть наследство можно открыть в течение полугода со дня смерти наследодателя, претендентам придется обратиться с заявлением в суд для восстановления срока.
В июле 2024 г. сообщалось, что сумма долгов Мавроди превышает 1,6 млрд руб., более 252 млн руб. из них – взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Еще 219 000 руб. из общей суммы – долг за госпошлины.
Мавроди был основателем нескольких финансовых пирамид «МММ», основной моделью которых было якобы получение высокого дохода при вложении новых и новых средств. Участниками пирамид стали до 15 млн вкладчиков. В 1997 г. кооператив «МММ» признали банкротом, а в начале 2003 г. Мавроди арестовали по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Потерпевшими были признаны более 10 000 человек.
В 2007 г. Мавроди вышел на свободу и вновь основал финансовую пирамиду. Его последний проект был открыт в КНР в 2015 г. – участники должны были покупать биткойны, которые затем пересылались в качестве «взаимопомощи» тем, кто пришел в фонд раньше.
26 марта 2018 г. Мавроди умер в Москве после сердечного приступа на 63-м году жизни.