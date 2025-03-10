За наследством основателя «МММ» Мавроди никто не обратился

Мавроди был основателем нескольких финансовых пирамид «МММ», основной моделью которых было якобы получение высокого дохода при вложении новых и новых средств. Участниками пирамид стали до 15 млн вкладчиков. В 1997 г. кооператив «МММ» признали банкротом, а в начале 2003 г. Мавроди арестовали по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Потерпевшими были признаны более 10 000 человек.