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За наследством основателя «МММ» Мавроди никто не обратился

Ведомости

Никто не обратился за наследством умершего семь лет назад основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

Из материалов следует, что со дня смерти Мавроди 26 марта 2018 г. наследственное дело открыто не было. Согласно закону, открыть наследство можно открыть в течение полугода со дня смерти наследодателя, претендентам придется обратиться с заявлением в суд для восстановления срока.

В июле 2024 г. сообщалось, что сумма долгов Мавроди превышает 1,6 млрд руб., более 252 млн руб. из них – взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Еще 219 000 руб. из общей суммы – долг за госпошлины.

Мавроди был основателем нескольких финансовых пирамид «МММ», основной моделью которых было якобы получение высокого дохода при вложении новых и новых средств. Участниками пирамид стали до 15 млн вкладчиков. В 1997 г. кооператив «МММ» признали банкротом, а в начале 2003 г. Мавроди арестовали по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Потерпевшими были признаны более 10 000 человек.

В 2007 г. Мавроди вышел на свободу и вновь основал финансовую пирамиду. Его последний проект был открыт в КНР в 2015 г. – участники должны были покупать биткойны, которые затем пересылались в качестве «взаимопомощи» тем, кто пришел в фонд раньше.

26 марта 2018 г. Мавроди умер в Москве после сердечного приступа на 63-м году жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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