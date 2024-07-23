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«РИА Новости»: основатель «МММ» Мавроди оставил долги на 1,6 млрд рублей

Ведомости

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди, скончашийся в 2018 г., оставил долги на общую сумму свыше 1,6 млрд руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные базы судебных приставов и иные документы, а также собственные подсчеты.

С 2007 по 2017 г. Хамовнический суд Москвы выдал в отношении Мавроди более 200 исполнительных листов на 1,6 млрд руб., из которых свыше 252 млн руб. – взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Еще 219 000 руб. из общей суммы – это долг за госпошлины, пишет агентство.

Мавроди известен тем, что основал несколько финансовых пирамид «МММ». Их основная модель – якобы получение высокого дохода при вложении новых и новых средств. В них участвовали до 15 млн вкладчиков. В 1997 г. кооператив «МММ» признали банкротом.

В начале 2003 г. Мавроди арестовали по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Потерпевшими признали более 10 000 человек, пишет «РИА Новости».

В 2007 г. Мавроди вышел на свободу и основал очередную финансовую пирамиду. Его последний проект был открыт в КНР в 2015 г. – участники должны были покупать биткойны, которые затем пересылались в качестве «взаимопомощи» тем, кто пришел в фонд раньше. 26 марта 2018 г. Мавроди умер в Москве в результате сердечного приступа. Ему было 62 года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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