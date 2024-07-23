«РИА Новости»: основатель «МММ» Мавроди оставил долги на 1,6 млрд рублей
Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди, скончашийся в 2018 г., оставил долги на общую сумму свыше 1,6 млрд руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные базы судебных приставов и иные документы, а также собственные подсчеты.
С 2007 по 2017 г. Хамовнический суд Москвы выдал в отношении Мавроди более 200 исполнительных листов на 1,6 млрд руб., из которых свыше 252 млн руб. – взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Еще 219 000 руб. из общей суммы – это долг за госпошлины, пишет агентство.
Мавроди известен тем, что основал несколько финансовых пирамид «МММ». Их основная модель – якобы получение высокого дохода при вложении новых и новых средств. В них участвовали до 15 млн вкладчиков. В 1997 г. кооператив «МММ» признали банкротом.
В начале 2003 г. Мавроди арестовали по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Потерпевшими признали более 10 000 человек, пишет «РИА Новости».
В 2007 г. Мавроди вышел на свободу и основал очередную финансовую пирамиду. Его последний проект был открыт в КНР в 2015 г. – участники должны были покупать биткойны, которые затем пересылались в качестве «взаимопомощи» тем, кто пришел в фонд раньше. 26 марта 2018 г. Мавроди умер в Москве в результате сердечного приступа. Ему было 62 года.