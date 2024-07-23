«РИА Новости»: основатель «МММ» Мавроди оставил долги на 1,6 млрд рублей

В 2007 г. Мавроди вышел на свободу и основал очередную финансовую пирамиду. Его последний проект был открыт в КНР в 2015 г. – участники должны были покупать биткойны, которые затем пересылались в качестве «взаимопомощи» тем, кто пришел в фонд раньше. 26 марта 2018 г. Мавроди умер в Москве в результате сердечного приступа. Ему было 62 года.